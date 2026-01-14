MagentaMobil: Zusätzliche PlusKarten werden im Februar teurer

Wenn die Telekom am 4. Februar ihre neuen MagentaMobil-Tarife einführt, dürfte nur eine überschaubare Zahl von Nutzern nennenswert von den Änderungen profitieren. Die Telekom hat die Ankündigung mit „Sorgenfrei in den Urlaub“ überschrieben und erweitert die Nutzungsmöglichkeiten der Tarife über das vorhandene EU-Roaming hinaus. Für Telekom-Kunden, die sich eher selten in Ländern wie der Türkei oder den USA aufhalten, aber als potenzielle Nutzer der PlusKarten des Providers in Frage kommen, verbirgt das Tarif-Update eine deutliche Preiserhöhung.

Mit den neuen MagentaTarifen hebt die Telekom die monatlichen Kosten ab der zweiten PlusKarte für Erwachsene um satte 50 Prozent an. Der Preis für die erste PlusKarte bleibt bei 19,95 Euro, für weitere PlusKarten (bei der Telekom PlusKarte+ genannt) muss man künftig allerdings 14,95 Euro statt bisher 9,95 Euro im Monat bezahlen. Auch die einmalige Bereitstellungsgebühr für über die erste Zusatzkarte hinausgehende PlusKarten wird von 9,95 Euro auf 14,95 Euro erhöht. Die Preise für PlusKarten für Kinder bis zu 17 Jahren bleiben dagegen unverändert.

Die neuen MagentaMobil-Konditionen ab 4. Februar

Höhere Preise auch in bestehenden Verträgen

Wer künftig weitere PlusKarten für Erwachsene zu einem bestehenden MagentaMobil-Tarif buchen möchte, kann dies noch bis zum 3. Februar zu den alten Konditionen tun. Die Preise für bereits laufende PlusKarten bleiben auch mit den neuen Tarifen unverändert. Allerdings wird eine PlusKarte+, die ab dem 4. Februar gebucht wird, auch dann teurer, wenn man sie zu einem älteren MagentaMobil-Tarif hinzufügt.

Die Telekom hat die PlusKarten als Anreiz, möglichst viele Familienmitglieder und Freunde unter einem Vertrag zu bündeln (und zu der Telekom zu holen) vor knapp vier Jahren eingeführt.

Die noch aktuellen Preise für die PlusKarten der Telekom

Bessere Auslandskonditionen und kostenlose MultiSIM

Angesichts der Preiserhöhung lohnt es sich, etwas genauer auf die Tarifdetails zu blicken. Verbesserungen im Bereich der PlusKarten sehen vor allem Nutzer, die viel außerhalb Europas unterwegs sind oder ins Ausland telefonieren und die größeren MagentaMobil-Tarife L oder XL nutzen. Die enthaltene Flatrate für Auslandstelefonie und in diesen Tarifstufen kostenlosen MultiSIM-Karten werden auch auf die neue PlusKarte+ übertragen. Dies übrigens unabhängig davon, ob der Hauptvertrag aktualisiert wurde oder nicht.