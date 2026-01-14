Je nach Verwendung besser jetzt noch buchen
MagentaMobil: Zusätzliche PlusKarten werden im Februar teurer
Wenn die Telekom am 4. Februar ihre neuen MagentaMobil-Tarife einführt, dürfte nur eine überschaubare Zahl von Nutzern nennenswert von den Änderungen profitieren. Die Telekom hat die Ankündigung mit „Sorgenfrei in den Urlaub“ überschrieben und erweitert die Nutzungsmöglichkeiten der Tarife über das vorhandene EU-Roaming hinaus. Für Telekom-Kunden, die sich eher selten in Ländern wie der Türkei oder den USA aufhalten, aber als potenzielle Nutzer der PlusKarten des Providers in Frage kommen, verbirgt das Tarif-Update eine deutliche Preiserhöhung.
Mit den neuen MagentaTarifen hebt die Telekom die monatlichen Kosten ab der zweiten PlusKarte für Erwachsene um satte 50 Prozent an. Der Preis für die erste PlusKarte bleibt bei 19,95 Euro, für weitere PlusKarten (bei der Telekom PlusKarte+ genannt) muss man künftig allerdings 14,95 Euro statt bisher 9,95 Euro im Monat bezahlen. Auch die einmalige Bereitstellungsgebühr für über die erste Zusatzkarte hinausgehende PlusKarten wird von 9,95 Euro auf 14,95 Euro erhöht. Die Preise für PlusKarten für Kinder bis zu 17 Jahren bleiben dagegen unverändert.
Die neuen MagentaMobil-Konditionen ab 4. Februar
Höhere Preise auch in bestehenden Verträgen
Wer künftig weitere PlusKarten für Erwachsene zu einem bestehenden MagentaMobil-Tarif buchen möchte, kann dies noch bis zum 3. Februar zu den alten Konditionen tun. Die Preise für bereits laufende PlusKarten bleiben auch mit den neuen Tarifen unverändert. Allerdings wird eine PlusKarte+, die ab dem 4. Februar gebucht wird, auch dann teurer, wenn man sie zu einem älteren MagentaMobil-Tarif hinzufügt.
Die Telekom hat die PlusKarten als Anreiz, möglichst viele Familienmitglieder und Freunde unter einem Vertrag zu bündeln (und zu der Telekom zu holen) vor knapp vier Jahren eingeführt.
Die noch aktuellen Preise für die PlusKarten der Telekom
Bessere Auslandskonditionen und kostenlose MultiSIM
Angesichts der Preiserhöhung lohnt es sich, etwas genauer auf die Tarifdetails zu blicken. Verbesserungen im Bereich der PlusKarten sehen vor allem Nutzer, die viel außerhalb Europas unterwegs sind oder ins Ausland telefonieren und die größeren MagentaMobil-Tarife L oder XL nutzen. Die enthaltene Flatrate für Auslandstelefonie und in diesen Tarifstufen kostenlosen MultiSIM-Karten werden auch auf die neue PlusKarte+ übertragen. Dies übrigens unabhängig davon, ob der Hauptvertrag aktualisiert wurde oder nicht.
Genau, alles immer schön teurer oder teurer und mit weniger Inhalt (Schoki). Der Verbraucher darf es ausbaden aber mehr Geld in der Lohntüte ist nicht.
Dann mach mit Deiner Gewerkschaft Druck!
ver.di macht in IT/TK Bereich leider mehr Unfug als sie helfen.
Also selbst mit 15 € als Plus Karte und unbegrenztes surfen. Das gibt es sonst in Deutschland. Nirgends finde ich jetzt nicht unbedingt teuer.
Einfach nicht kaufen!
Verstehe ich das richtig, wenn ich also einen alten bereits bestehenden xl Vertrag habe mit 4 Zusatzkarten kann ich den Vertag auf den neuen Updaten habe dann die 50gb USA und meine bestehenden Zsatzkarten bleiben beim alten Preis?
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann nein. Entweder im alten Vertrag verbleiben, bzw. bis Februar einen Vertrag zu alten Konditionen abschließen oder Upgrade auf neuen Umfang, dann aber zu den neuen Konditionen. Zumindest habe ich das so verstanden.
Wisst ihr ob ich meinen XL Vertrag mit einem neuen Gerät verlängern kann und dabei die alten Konditionen behalte? Oder muss man bei einer Verlängerung immer die neuen Vertragsbedingungen annehemen?
Bei einer Verlängerung bleibst du in deinem jetzigen Tarif. Du verlängerst ja diesen Tarif und wechselst ihn nicht.
Das beste Produkt was die Telekom in den letzten Jahren rausgebracht hat war frænk.
Dadurch sind es bei mir im Monat immer 10€ und wenn ich mir anschaue wie viel die Telekom jetzt hier nimmt war das die absolut richtige Entscheidung. Finde die ganzen Zusatzleistungen wie die Auslandstelefonie, wenn man mal außen vor lässt dass das erst ab 59,95€/Monat dabei ist, sowieso unnötig, seitdem es Airalo oder wie die ganzen Dienste heißen gibt. Die nehmen sich ja nichts. Einfach vor Reisen eine eSIM dazubuchen und fertig. Hat bei mir in Asien letztes und dieses Jahr in mehreren Ländern problemlos funktioniert und kostet wirklich nicht die Welt. Falls man mal das Bedürfnis hat zu telefonieren nutze ich immer WLAN-Call (damit telefoniert man im WLAN-Netz z.B. vom Hotel zu Konditionen als wenn man in Deutschland ist, ich dachte ich erwähne das mal) oder FaceTime Audio. Selbst bei größeren Datenpaketen bin ich weit unter dem was die Telekom verlangt und eigentlich ist es ja eh am besten wenn man im Urlaub das Handy wegpackt…
Bin auch n großer Freund von frænk. Kostet damit zukünftig einfach weniger als eine Zusatzkarte. Lediglich eine Apple Watch SIM vermiss ich da.
Mag fraenk auch aber leider haben die noch keine echte Flatrate bei Daten in Deutschland :(
Können die bitte nur einmal Preiserhöhungen verständlich kommunizieren!?
Habe jetzt unterschiedlichste Interpretationen dazu gelesen wann welche Kartenpreise steigen oder nicht -.-
Dann wird sich Vodafone ja auch bald mit neuen Tarifen / Preisstrukturen melden…
Werden die bereits gebuchten pluskarte auch automatisch teuer wenn ich nach dem 4.2. meinen Vertrag aktualisiere?
Oder bleiben die bei den 10€, bekommen dafür aber z.b. nicht das auslandsvolumen?
Hab heute genau das im Telekom-Shop gefragt. Der Mitarbeiter meinte nein. Letztes Frühjahr hat die Telekom auch seine Verträge geändert, ich habe die neue Generation bekommen, aber zum alten Preis – vielleicht ist das jetzt im Februar ja auch so
Ich vermute mal wenn man in die neue Tarifgeneration wechselt sonst hätten sie ja zwei aktuelle Tarifgenerationen – ist aus meiner Sicht auch eine komische Strategie – man bekommt Zusatzleistungen im Nicht-EU-Ausland die man vielleicht gar nicht nutzt, dafür werden die weiteren Plus Karten je 5 Euro teurer – hat man 5 Karten ist das monatlich einfach mal 15 Euro extra – auch wenn man mehr als 2 Karten nutzt, wird so der beworbene mehr Karten – günstigerer Preis nach und nach aufgefressen. In der alten Tarifgeneration werden sie das wohl kaum machen, da man ja sonst meines Erachtens ein Sonderkündigungsrecht hat.
Ich finde die Preise fair.
Wer weniger möchte, der geht zu frænk oder irgendeinen Discounter.
Für fast jede Zielgruppe gibt es was passendes.