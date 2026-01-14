Haribo-Ladegeräte für die Apple Watch aktuell günstiger erhältlich

Der Zubehörmarkt rund um die Apple Watch ist inzwischen breit aufgestellt. Neben klassischen Technikmarken wie Anker, Ugreen und Baseus treten zunehmend auch Lizenzprodukte in Erscheinung, die Funktion mit auffälligen Designs verbinden.

Ein Beispiel dafür sind die Ladegeräte von Haribo, die sich gezielt an Apple-Nutzer richten und derzeit zu reduzierten Preisen angeboten werden.

3-in-1-Steckernetzteil

Besonders kompakt fällt das 3-in-1-Netzteil von Haribo aus. Es kombiniert einen 20-Watt-USB-C-Anschluss für iPhone oder iPad mit einem integrierten magnetischen Ladepunkt für die Apple Watch. Die Uhr wird mit bis zu 2,5 Watt versorgt und erreicht je nach Modell nach etwa zweieinhalb bis viereinhalb Stunden wieder den vollen Akkustand. Unterstützt werden alle Apple-Watch-Generationen bis hin zur Apple Watch Ultra.

Das Netzteil eignet sich damit gut für Nutzer, die auf Reisen oder im Alltag mit einem einzigen Stecker auskommen möchten. Aktuell ist das Modell bereits für 16,99 Euro zu haben und damit deutlich günstiger als der reguläre Listenpreis.

Apple-Watch-Stecker mit 70cm USB-C-Kabel

Ergänzend dazu bietet Haribo ein größeres 65-Watt-GaN-Netzteil an, das sich eher an Anwender mit mehreren Geräten richtet. Vier Anschlüsse sowie ein integriertes, einziehbares Kabel mit magnetischem Ladepad ermöglichen es, MacBook, iPhone, iPad und Apple Watch gleichzeitig zu laden. Dank GaN-Technik bleibt das Gehäuse trotz der hohen Leistung vergleichsweise kompakt.

Auch dieses Modell ist derzeit preislich attraktiver positioniert als noch vor einigen Wochen. Statt 43 Euro werden aktuell nur 29,99 Euro aufgerufen.

Die Palette der unterschiedlichen Haribo-Lösungen zeigt, dass Ladezubehör für die Apple Watch nicht zwingend nüchtern aussehen muss. Gerade für kurze Trips oder den Büro-Schreibtisch bieten die aktuellen Angebote eine praktische Alternative zum originalen Apple-Ladekabel.