Zwei 3-in-1-Steckernetzteile 

Haribo-Ladegeräte für die Apple Watch aktuell günstiger erhältlich
Der Zubehörmarkt rund um die Apple Watch ist inzwischen breit aufgestellt. Neben klassischen Technikmarken wie Anker, Ugreen und Baseus treten zunehmend auch Lizenzprodukte in Erscheinung, die Funktion mit auffälligen Designs verbinden.

Haribo Netzteile

Ein Beispiel dafür sind die Ladegeräte von Haribo, die sich gezielt an Apple-Nutzer richten und derzeit zu reduzierten Preisen angeboten werden.

3-in-1-Steckernetzteil

Besonders kompakt fällt das 3-in-1-Netzteil von Haribo aus. Es kombiniert einen 20-Watt-USB-C-Anschluss für iPhone oder iPad mit einem integrierten magnetischen Ladepunkt für die Apple Watch. Die Uhr wird mit bis zu 2,5 Watt versorgt und erreicht je nach Modell nach etwa zweieinhalb bis viereinhalb Stunden wieder den vollen Akkustand. Unterstützt werden alle Apple-Watch-Generationen bis hin zur Apple Watch Ultra.

Das Netzteil eignet sich damit gut für Nutzer, die auf Reisen oder im Alltag mit einem einzigen Stecker auskommen möchten. Aktuell ist das Modell bereits für 16,99 Euro zu haben und damit deutlich günstiger als der reguläre Listenpreis.

Apple-Watch-Stecker mit 70cm USB-C-Kabel

Ergänzend dazu bietet Haribo ein größeres 65-Watt-GaN-Netzteil an, das sich eher an Anwender mit mehreren Geräten richtet. Vier Anschlüsse sowie ein integriertes, einziehbares Kabel mit magnetischem Ladepad ermöglichen es, MacBook, iPhone, iPad und Apple Watch gleichzeitig zu laden. Dank GaN-Technik bleibt das Gehäuse trotz der hohen Leistung vergleichsweise kompakt.

Haribo Netzteil

Auch dieses Modell ist derzeit preislich attraktiver positioniert als noch vor einigen Wochen. Statt 43 Euro werden aktuell nur 29,99 Euro aufgerufen.

Die Palette der unterschiedlichen Haribo-Lösungen zeigt, dass Ladezubehör für die Apple Watch nicht zwingend nüchtern aussehen muss. Gerade für kurze Trips oder den Büro-Schreibtisch bieten die aktuellen Angebote eine praktische Alternative zum originalen Apple-Ladekabel.

14. Jan. 2026 um 13:04 Uhr von Nicolas


    33 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Sind die Produkte von Haribo zu empfehlen? Hat die jemand schon testen können?

    Antworten Melden

  • Das ist auch wirklich eine seltsame Kooperation. Haribo als Brabd zu lizensieren um Netzteile zu verkaufen, erschließt sich mir nicht, da findet überhaupt kein Imagetransfer der Marke auf das Produkt statt. Super weird.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ja, die schmecken ganz gut. Ich mag ja besonders die klassischen Goldbären, meine Freundin steht total auf die Berries ;-))

    Antworten Melden

  • Ich finde das irgendwie Cringe das da ein Haribo Logo drauf ist. Komm ich nicht mit klar.

    Antworten Melden

  • WTF? Ich verstehe den Sinn hinter dieser Aktion nicht. Würde mir niemals sowas kaufen, halte das alles für einen üblen KI Deep Fake. Das Ansehen dieser Marke ist bei mir nun gesunken.

    Antworten Melden

  • Das Ladegerät mit eingebauter „Kabeltrommel“ besitze ich und bin sehr zufrieden damit. Ich finde lediglich, dass die Apple Watch mit der eingebauten Ladefläche langsamer lädt als mit dem originalen Lade Puck.

    Antworten Melden

  • Die Apple Watch wird nur mit lächerlichen 2 W Wireless aufgeladen!

    Antworten Melden

  • Und ich hatte schon gedacht, das ist eine Art futterautomat für Kids

    Antworten Melden

