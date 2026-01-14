Zwei 3-in-1-Steckernetzteile
Haribo-Ladegeräte für die Apple Watch aktuell günstiger erhältlich
Der Zubehörmarkt rund um die Apple Watch ist inzwischen breit aufgestellt. Neben klassischen Technikmarken wie Anker, Ugreen und Baseus treten zunehmend auch Lizenzprodukte in Erscheinung, die Funktion mit auffälligen Designs verbinden.
Ein Beispiel dafür sind die Ladegeräte von Haribo, die sich gezielt an Apple-Nutzer richten und derzeit zu reduzierten Preisen angeboten werden.
3-in-1-Steckernetzteil
Besonders kompakt fällt das 3-in-1-Netzteil von Haribo aus. Es kombiniert einen 20-Watt-USB-C-Anschluss für iPhone oder iPad mit einem integrierten magnetischen Ladepunkt für die Apple Watch. Die Uhr wird mit bis zu 2,5 Watt versorgt und erreicht je nach Modell nach etwa zweieinhalb bis viereinhalb Stunden wieder den vollen Akkustand. Unterstützt werden alle Apple-Watch-Generationen bis hin zur Apple Watch Ultra.
Das Netzteil eignet sich damit gut für Nutzer, die auf Reisen oder im Alltag mit einem einzigen Stecker auskommen möchten. Aktuell ist das Modell bereits für 16,99 Euro zu haben und damit deutlich günstiger als der reguläre Listenpreis.
Apple-Watch-Stecker mit 70cm USB-C-Kabel
Ergänzend dazu bietet Haribo ein größeres 65-Watt-GaN-Netzteil an, das sich eher an Anwender mit mehreren Geräten richtet. Vier Anschlüsse sowie ein integriertes, einziehbares Kabel mit magnetischem Ladepad ermöglichen es, MacBook, iPhone, iPad und Apple Watch gleichzeitig zu laden. Dank GaN-Technik bleibt das Gehäuse trotz der hohen Leistung vergleichsweise kompakt.
Auch dieses Modell ist derzeit preislich attraktiver positioniert als noch vor einigen Wochen. Statt 43 Euro werden aktuell nur 29,99 Euro aufgerufen.
Die Palette der unterschiedlichen Haribo-Lösungen zeigt, dass Ladezubehör für die Apple Watch nicht zwingend nüchtern aussehen muss. Gerade für kurze Trips oder den Büro-Schreibtisch bieten die aktuellen Angebote eine praktische Alternative zum originalen Apple-Ladekabel.
Sind die Produkte von Haribo zu empfehlen? Hat die jemand schon testen können?
Anscheinend ja:
https://m.youtube.com/watch?v=xT_t5nvFcoY&t=276s&pp=2AGUApACAcoFD2hhcmlibyBuZXR6dGVpbA%3D%3D
Also ich mag die Lakritz Schnecken und die Tropiffutti am liebsten! Phantasia finde ich auch noch super!
@Fritte der war gut!!!
Ich bin zufrieden mit meinem
Ja, die sind echt gut. Ohne Gummibären und dafür etwas günstiger gibt es sie identisch unter der Marke Topadre.
Das ist auch wirklich eine seltsame Kooperation. Haribo als Brabd zu lizensieren um Netzteile zu verkaufen, erschließt sich mir nicht, da findet überhaupt kein Imagetransfer der Marke auf das Produkt statt. Super weird.
Ja haha
Bei dieser Besprechung wäre ich gerne dabei gewesen, wo diese Idee gepitcht wurde…
So bis um 2015, also bevor alle in die Cloud sind, hatte jede Firma irgendwelche billigen USB-Sticks mit deren Logo als Werbung.
Deshalb ist der Schritt für Reiselader gar nicht mal so blöd.
Das Problem ist doch aber, dass man damit eher Wegwerf- und Billigprodukte assoziiert. Deswegen kommt doch auch immer die Frage nach der Qualität. Somit finde ich es wirklich einen mutigen Schritt, den Firmennamen dafür anzubieten.
Werden mit Haribo qualitative Produkte assoziiert? Ich denke da geht es wohl um den Bekanntheitsgrad/Wiedererkennungswert. Mit dem Gummibärchen drauf kaufen die Leute wahrscheinlich eher diese Marke als eins der unzählig anderen Anbieter ohne Bärchen.
Ich finde den Transfer des Brandings absolut gelungen! Das Vertrauen ist sofort da und man freut sich richtig auf das Produkt.
Hinter dem eigenen Vorstellungsvermögen geht es aber noch ein gutes Stück weiter.
Ich warte auf die Ladegeräte von Rügenwalder…
ymmd
;) top!
Du meinst die Bluetooth-Box mit dem 24h Power Mega Mix :)
Pommersche aus dem Rügenwald frisch in die Dos‘, so ist der Brauch – oder so ähnlich :D
… aus dem Ofenrauch, frisch auf den Tisch und das schmeckt man auch.
;)
Und ich von Seitenbacher…woisch Karle das neue USB Ladegerät von Seitenbacher…dasch tut auch die gut Karle….
:D
In der Fleisch oder der veganen Variante?
Natürlich nur mit Fleisch!
Der vegane Mist ist mehr ein überteuerter Chemiebaukasten.
Zuerst einmal bestehen ALLE Stoffe aus Chemikalien. (Auch Fleisch besteht aus Chemikalien.) Um aus Haut und Knochen das Kollagen für die Gelatine zu lösen werden Säuren und Basen verwendet. Beim veganen Agar-Agar wird die Agarose einfach nur mit heißem Wasser ausgeschwemmt. Ich habe zwar selber kein Problem damit Süßigkeiten mit Gelatine zu essen. Aber wer ernsthaft glaubt die veganen Geliermittel hätten mehr Kontakt mit „Chemikalien“, der hat schlichtweg keinen blassen Schimmer von dem was er sagt.
Aber nur, wenn sie auch wie eine Teewurst geformt sind.
Ja, die schmecken ganz gut. Ich mag ja besonders die klassischen Goldbären, meine Freundin steht total auf die Berries ;-))
Ich finde das irgendwie Cringe das da ein Haribo Logo drauf ist. Komm ich nicht mit klar.
WTF? Ich verstehe den Sinn hinter dieser Aktion nicht. Würde mir niemals sowas kaufen, halte das alles für einen üblen KI Deep Fake. Das Ansehen dieser Marke ist bei mir nun gesunken.
Das Ladegerät mit eingebauter „Kabeltrommel“ besitze ich und bin sehr zufrieden damit. Ich finde lediglich, dass die Apple Watch mit der eingebauten Ladefläche langsamer lädt als mit dem originalen Lade Puck.
Die Apple Watch wird nur mit lächerlichen 2 W Wireless aufgeladen!
Ja das verstehe ich auch nicht. Ultra langsam.
Und ich hatte schon gedacht, das ist eine Art futterautomat für Kids