MagSafe-Selfie-Displays: VM1 von Ulanzi setzt auf Kabelverbindung

Mit dem Ulanzi VM1 ist ein neues Selfie-Display in Deutschland erhältlich, das auf eine USB-C-Verbindung zum iPhone setzt. Die Verbindung per Kabel soll nicht nur für lediglich minimale Latenzen sorgen, sondern es zugleich auch erlauben, dass die drahtlosen Schnittstellen des iPhone ohne Einschränkungen anderweitig genutzt werden können.

Auch wenn solche Selfie-Displays aus unserer Sicht ein ziemlich exotisches Zubehör sind, das stetig wachsende Angebot in diesem Bereich muss man als Beleg dafür ansehen, dass grundsätzlich eine Nachfrage besteht.

Hinter solchen Produkten steckt der durchaus valide Gedanke, dass die Rückkamera moderner Telefone um ein Vielfaches bessere Bilder macht, als mit der Frontkamera möglich ist. Damit man dabei aber nicht „blind“ agieren muss, spiegeln die kleinen Bildschirme den iPhone-Bildschirm wider. In der Regel werden die Displays magnetisch auf der Rückseite, unter der Kamerainsel des iPhones befestigt. Der 3,97 Zoll große Bildschirm soll eine hochauflösende Darstellung mit 60 Bildern pro Sekunde ermöglichen.

In der Regel ohne Touchscreen

Es ist wichtig zu wissen, dass man zwar die Bedienelemente der Kamera-App auf dem Zusatzbildschirm sieht, es sich dabei jedoch nicht um einen Touchscreen handelt. Solche Geräte gibt es zwar auch, diese sind dann allerdings deutlich teurer und fungieren als Bluetooth-Fernbedienung für die iPhone-Kamera. Die Aufnahmen werden gewöhnlich über die Kamera- oder Lautstärketasten des iPhones ausgelöst.

Ulanzi wirbt bei seinem Zusatzdisplay auch damit, dass man dank eines zweiten USB-C-Anschlusses bei Bedarf auch Ladestrom für das iPhone durchschleifen kann.

Preislich liegt das Ulanzi VM1 regulär bei 59,99 Euro. Im Rahmen einer Einführungsaktion kann man diesen Preis derzeit per Rabattgutschein auf 51 Euro senken.

Rollei-Display aktuelle für nur 45 Euro

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass auch der schon vor einiger Zeit von uns vorgestellte Rollei Easy Creator Selfie Monitor momentan zum Aktionspreis erhältlich ist. Statt 59 Euro werden beim Kauf bei Amazon hier gerade lediglich 45 Euro berechnet.