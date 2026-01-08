Für Fernreisen und Zusatzkarten
Telekom: MagentaMobil-Tarife zukünftig mit Datenvolumen fürs Ausland
Die Deutsche Telekom wird ihre MagentaMobil-Tarife zum 4. Februar 2026 überarbeiten und ergänzt diese um zusätzliches Datenvolumen für Reisen außerhalb der Europäischen Union.
Damit reagiert der Anbieter auf den wachsenden Bedarf an mobiler Internetnutzung in klassischen Urlaubsländern wie den USA, Kanada oder der Türkei. Das neue Auslandsdatenvolumen ist künftig in allen Tarifstufen enthalten und steht pro Kalenderjahr ohne Aufpreis zur Verfügung.
Je nach Tarif unterscheidet sich der Umfang jedoch deutlich. MagentaMobil XL bietet 50 Gigabyte pro Jahr für die Nutzung in den Ländergruppen 2 und 3. Im Tarif L sind es 25 Gigabyte, im Tarif M zehn Gigabyte, im Tarif S vier Gigabyte und im Einstiegstarif XS zwei Gigabyte. Das Volumen kann flexibel während des Jahres genutzt werden und ist nicht an einzelne Reisen gebunden.
Das neue Auslandsdatenpaket gilt nicht nur für die Hauptkarte, sondern auch für PlusKarten. Damit können mehrere Nutzer innerhalb eines Vertrags auf die gleichen Tarifvorteile zugreifen. Auch PlusKarten für reine Datennutzung erhalten Zugriff auf das zusätzliche Jahresvolumen. Die Regelung soll vor allem Familien und Reisegruppen ansprechen, die mehrere Geräte parallel einsetzen.
Auslandstelefonie, MultiSIM und Vertragsmodelle
In den Tarifen MagentaMobil L und XL sind PlusKarten zusätzlich mit einer Flatrate für Auslandstelefonie ausgestattet. Diese erlaubt Anrufe aus Deutschland in die Netze der EU sowie in die Schweiz, nach Großbritannien und in die Türkei. Unterschiede zwischen Hauptkarte und Zusatzkarte gibt es dabei nicht mehr.
Auch bei MultiSIM Karten vereinheitlicht die Telekom ihr Angebot. Im Tarif L ist eine MultiSIM enthalten, im Tarif XL sind es zwei. Die neuen Tarife sind wahlweise mit 24 Monaten Laufzeit oder als flexible Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar. Die Bereitstellung wird einmalig berechnet. Buchbar sind die neuen MagentaMobil Tarife ab dem 4. Februar 2026.
Die neuen Telekom Mobilfunktarife im Überblick
MagentaMobil XS
- 20 GB Datenvolumen für 29,95 € mtl.
- 2 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3
MagentaMobil S
- 30 GB Datenvolumen für 39,95 € mtl.
- 4 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3
- Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl. und MagentaEINS
MagentaMobil M
- 50 GB Datenvolumen für 49,95 € mtl.
- 10 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3
- Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl.
MagentaMobil L
- 100 GB Datenvolumen für 59,95 € mtl.
- 25 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3
- Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl.
- Flatrate für Auslandstelefonie (EU+CH+UK+TR)
- 1 kostenlose MultiSIM
MagentaMobil XL
- Unbegrenztes Datenvolumen für 84,95 € mtl.
- 50 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3
- Flatrate für Auslandstelefonie (EU+CH+UK+TR)
- 2 kostenlose MultiSIM
Preise für Zusatzkarten
- Erste PlusKarte: 19,95 €/Monat
- Jede weitere PlusKarte+: 14,95 €/Monat
- PlusKarte Kids&Teens (6–17 Jahre): 9,95 €/Monat
- PlusKarte Data: 14,95 €/Monat
Nur neukunden?
Wahrscheinlich ist das eine neu Generation der vorhandenen Tarife. Ab der nächsten Verlängerung oder Aufstockung bekommt man demnach die neue Tarif-Generation inkl. der neuen Leistungen.
Aber immer genau aufpassen, denn man kann seinen Vertrag auch auf alter Basis verlängern
Du wirst direkt reinwechseln können
Wow wie großzügig… man bekommt in den Ländern auch ne sim Karte in nem Kiosk für ’n appel und n ei… oder man holt sich davor ne esim fürs Ausland (gibts etliche gute und preiswerte Anbieter)
Kannst du dir natürlich auch weiterhin holen, ich verstehe immer nicht was das Problem ist beziehungsweise was die Erwartungshaltung sein soll. Jetzt schalten die schon mal diesen Service zusätzlich frei und es reicht immer noch nicht.
Eben, ich buche seit 2019 immer meine ESIM fürs Ausland über MobiMatter.
Da findet sich IMMER was passendes für sehr vernünftige Preise
Ja, und jetzt hast du halt noch ein wenig zusätzlichen Puffer, falls man das Roaming der Telekom nicht rechtzeitig ausschaltet.
Das soll doch nicht die lokale eSIM in einem längeren Urlaub ersetzen.
Ich verstehe das meckern nicht. Das neue Volumen ist ja im Tarif integriert ohne Mehrpreis zu den bisherigen Mobile Tarifen der Telekom
Naja Summe zusatzkartenkosten steigen. In Zukunft ab der 3. Karte 15€ statt 10€
Verstehe das Gemecker nicht, finde den Service gut und hätte dann nicht die world Option letztens für Kanada bestellen müssen, wenn der Service früher da wäre. Beim nächsten mal ist es drin. Super.
Die parallele simly Karte hat in 14 Tagen nur 4 funktioniert. Es gab Geld zurück, aber trotzdem nicht was es sollte. Telekom hat perfekt überall funktioniert.
Ich hoffe bald auch für sie Prepaid Tarife.
Das wäre schön.
Damit kosten Plus-Karten ab der 3. Karte nicht mehr 9,95 sondern 14,95. 50% Preiserhöhung oder übersehe ich etwas?
Das war auch mein Gedanke.
Das ist mit ebenfalls gleich aufgefallen. Eine versteckte Preisanpassung – wie es im Marketingsprech heißt.
Man muss ja nicht wechseln …
Macht es Sinn meine Kids & Teens Karte im Vertrag vorher noch auf normal umzustellen?
Ja
Tja, war wohl zu gut um lange zu halten.
MagentaMobil XS
20 GB Datenvolumen für 29,95 € mtl.
Absolut zeitgemäß…
Oder den PrePaid Jahrestarif mit 30GB für umgerechnet 8,33€ im Monat.
Warst schneller. Wir haben nun auch 7 Nummern auf 360GB zu 99,95€ umgezogen. Top zufrieden
Du hast ja noch 6 Tage Zeit 360GB zu 99,95€ als Prepaid bei der Telekom abzuschließen. Ok, keine Multisim, kein Auslandsvolumen, aber auch nur 28% der Kosten. Schnelles D1 (230mbit getestet bei mir) direkt beim Anbieter
Der Prepaid-Jahrestarif zu 99 Euro ist echt genial. Jetzt even nit 30GB/Monat ungedrosselt 5G noch für 6 Tage. Und das im Telekom-Netz, das auf jeden Fall die beste Abdeckung hat.
*eben mit* nicht *even nit*
Diverse Alttarife sind da wesentlich attraktiver. Wir zahlen mit 2 Leitungen und ein paar multisims nur 80 Euro unlimited mit den wichtigsten Länder im nicht europäischen Ausland. Zb Schweiz, usa, Kanada usw.
Aber als Aktionär freut es mich :)
Hoffentlich zieht Vodafone nach. Endlich ein Schritt in die richtige Richtung
Heißt das man kann nicht mehr wie bisher sein komplettes Datenvolumen im europäischen Ausland verbrauchen, hierfür ist nur noch das Auslandsvolumen berechtigt?!
Das Auslandsvolumen gilt für die Ländergruppen 2 und 3, so wie sie die Telekom nennt. Die Ländergruppe 1, also das europäische Ausland, hat nach wie vor das komplette Volumen
Die Ländergruppen sind hier der Schlüssel. EU ist Ländergruppe 1 also zählt hier dein normales Monatsvolumen.
In den Ländergruppen 2 und 3 dann das Roaming Volumen.
Kommt halt darauf an ob „Europäisches Ausland“ in der EU ist oder nicht – bzw. bei der Telekom in der „Ländergruppe 1“ (also EU+Schweiz+UK+usw).
In dieser Ländergruppe bleibt alles wie bisher, es ist wie im Inland.
Das Neue betrifft Ländergruppe 2+3, also Türkei, Indien, USA, Vietnam, usw. Dort gibt es jetzt ein jährliches freies Datenvolumen.
Das ist neu, vorher musstest du dir entweder vorab oder spätestens dann im Flughafen-WLAN bei Ankunft eine eSIM kaufen, wenn du nicht das super teure Roaming der Telekom nutzen wolltest.
Hilft vor allem Menschen, die technisch nicht so versiert sind und bei der Einreise in diese Länder aus Versehen erstmal anlassen.
Das mit versehentlich anlassen war bei der Telekom eh nie ein Problem, da man immer ein Datenpaket buchen musste, sonst hätte es keine Datenverbindung gegeben.
das mit versehentlich kann dir z.B. in der Türkei passieren. Keine Ahnung ob das bei allen Anbietern so ist aber bei Freunden waren gleich am Flughafen die ersten 30 Euro weg. Mir ist sowas ähnliches (mit o2) in Bosnien passiert (einfach nicht dran gedacht)
Nope, bei der Telekom musst du immer ein Datenpaket buchen. Sonst kommst du nicht ins Internet. Da passiert also gar nichts.
Nein, da geht es um Nicht EU Ausland, also USA, Australien, Türkei, Kanada usw. Schweiz, EWR und UK sind weiterhin ganz normal im Roaming mit dabei mit den normalen bekannten Datenvolumen.
Könnte mir bitte nochmal jemand zusammenfassen, wie viel GB es pro Jahr sind in der LG 2/3 bei gebuchter MagentaEINS Option / Vorteil?
Wie verhält sich das mit der MultiSIM inklusive: Gibt es die weiterhin nur für die Hauptkarte oder dann auch jeweils für die ggf. auch mehreren Zusatzkarten?
Da würde ich ne Multi SIM bei Prepaid nützlicher finden. Aber jedem das Seine
Die Prepaid Tarife sind Grotten schlecht. Da sollten sie mal ran. Bin abrt bei congstar sehr zufrieden. 30 GB für nen zehner. Ist völlig okay.
Und ich bei der Telekom mit ungedrosseltem 5G (vgl. Congstar!) mit inzwischen 30GB/Monat für 100€/Jahr.
Kann man selbst überlegen was besser ist.
Jahrestarif ist doch gut
Eher umgekehrt, Prepaid ist ok bei der Telekom, die Verträge sind ein Witz.
hab ich auch – direkt bei telekom prepaid Mobil M. Eigentlich nur 13GB, aber da ich vom Vormat immer was mitnehmen kann, bin ich bei 30, da ich fast nur zu Haus bin. Magenta-Eins-Vorteil gibt es darüber auch noch.
Hinzu (bzw. bei meiner Rechnung inklusive) kommen die 4,5GB Datenbonus für langjährige „Mitgliedschaft“.
Der Jahrestarif hat vor Weihnachten sogar über ne Aktion dauerhaft mehr Volumen pro Monat – 60GB müssten es sein
30GB pro Monat sind es, absolut top. Umgerechnet unter 10€ pro Monat.
Aktion 360GB zu 99,95€ bei der Telekom läuft noch bis 14.01.2026. Ist also noch möglich, 300Mbit sind 30GB pro Monat und ca. 10mal so schnell wie Congstar. Das war auch der Grund, weshalb ich direkt zur Telekom gewechselt habe.
Achtung Pluskarten werden damit teurer. Wer was braucht lieber jetzt noch abschließen (wenn man das Auslandszeug nicht benötigt)
Ich würde mir eine esim für die Apple Watch wünschen, bei den Prepaid Tarifen, aber Weihnachten ist ja leider vorbei…
Da warte ich auch schon lange drauf.
Und wie soll das funktionieren?
genauso wie bei postpaid-Tarifen, nehm ichan.
Oder meinst du das Wünschen an sich? Das kommt drauf an, an wen man so glaubt ;)
Hoffentlich auch für Business Kunden?
Auch wenn es jetzt nicht ultraviele GB sind, aber ggf. reicht es ja schonmal für einen Urlaub oder zumindest auch immer für die ersten 1-2 Tage bis man dann eine ESIM (vielleicht dann für 2 Tage weniger) hat.
PlusKarte+ jetzt 15 Euro. Oha. Das verändert die ganze Berechnungsgrundlage. Bisher war Telekom für sechs unlimited Lines noch recht erschwinglich, aber in Summe 25 Euro mehr pro Monat? Für was?
Für was steht oben, mehr Leistung kostet eben auch mehr. Und dein bestehender Vertrag bleibt ja wie er ist.
Ich nutze auch den L Vertag mit zwei Plus Karten für die Familie und eine weitere Datenkarte für unseren 5G Router und bin mit knapp 99,- für 4x Flat voll zufrieden.
Warum 14,95 für ne Datenkarte im 5G Router? Eine Multisim für 9,95 tut es doch auch
Und was ist mit FRAENK? Wann gibt es da eine Nutzungsoption im nichteuropäischen Ausland?
https://fraenk.de/faq-und-support
Da gibt es unten nen chat-button für das support-Team.
Well that’s a shitty deal.
Heute habe ich im XL Tarif 5GB / Monat in Ländergruppe 2 und 3. Aka 60GB p.a..
Und die Partnerkarten kosten jetzt 5€ mehr.
Ich habe in den letzten Jahren die Familie „umgezogen“ so das alle für 10€ unlimited Data bekommen. Overall 5x Partnerkarten. Macht also 25€ pro Monat.
Nicht cool Telekom!
Wenn Du jeden Monat in Ländergruppe 2 oder3 reist, dann herzlichen Glückwunsch. Du hast in Summe mehr, aber pro Monat eben nur 5Gb
Wenn Du zwei oder dreimal pro Jahr in Urlaub gehst, dann hast Du für Deine jeweiligen Aufenthalt mehr.
Doch ganz cool, Telekom
Ich habe congstar und zahle 27€ mit 90GB Datenvolumen. Und e-Sims
Und ich zahle bei der Telekom 56€ für 3x 92 GB.
Macht 19€ pro Person für jeweils 92 GB – plus individueller Treuebonus (bei mir als Hauptnutzer 92+5,5 GB)
Bei congstar kriegst du doch nur eine esim oder hast du mehrere congstar Verträge?
Heißt das eine Multisim zur Zusatzkarte ist dann auch gratis? (Also wie bei der Hauptkarte)
ja. Im Tarif L. Im XL sogar 2.
Das war ja bereits so (zumindest irgendwann letztes Jahr kam die Änderung).
Nein, nur zur Hauptkarte
Congstar is ne super Alternative! 100 GB für 21,60 Euro (mit Freundschaftscode) Telekom Netz… Jeden Monat kündbar (also Mega flexibel) in manchen Verträgen bekommt man automatisch jedes Jahr mehr datenvolumen… Direkt bei der Telekom bezahlt man 60 Euro :D und ja ist mir klar das man da n paar Vorteile hat… aber sind es mir die 38,40 Euro im Monat mehr das wert? ;)
Nein, aber es geht ja immer darum wenn man das mit den Pluskarten kombiniert. Bisher hatte man 6 unlimited Verträge für 120 Euro/Monat, also rund 20 Euro pro Person. Jetzt ab nächsten Monat 145 Euro/Monat, aber gut dann muss man abwägen.
Also für Kanada! Die anderen beiden Schurkenstaaten(regierungstechnisch) stehen eh nicht (mehr) auf meiner Liste.