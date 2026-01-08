Telekom: MagentaMobil-Tarife zukünftig mit Datenvolumen fürs Ausland

Die Deutsche Telekom wird ihre MagentaMobil-Tarife zum 4. Februar 2026 überarbeiten und ergänzt diese um zusätzliches Datenvolumen für Reisen außerhalb der Europäischen Union.

Damit reagiert der Anbieter auf den wachsenden Bedarf an mobiler Internetnutzung in klassischen Urlaubsländern wie den USA, Kanada oder der Türkei. Das neue Auslandsdatenvolumen ist künftig in allen Tarifstufen enthalten und steht pro Kalenderjahr ohne Aufpreis zur Verfügung.

Für Fernreisen und Zusatzkarten

Je nach Tarif unterscheidet sich der Umfang jedoch deutlich. MagentaMobil XL bietet 50 Gigabyte pro Jahr für die Nutzung in den Ländergruppen 2 und 3. Im Tarif L sind es 25 Gigabyte, im Tarif M zehn Gigabyte, im Tarif S vier Gigabyte und im Einstiegstarif XS zwei Gigabyte. Das Volumen kann flexibel während des Jahres genutzt werden und ist nicht an einzelne Reisen gebunden.

Das neue Auslandsdatenpaket gilt nicht nur für die Hauptkarte, sondern auch für PlusKarten. Damit können mehrere Nutzer innerhalb eines Vertrags auf die gleichen Tarifvorteile zugreifen. Auch PlusKarten für reine Datennutzung erhalten Zugriff auf das zusätzliche Jahresvolumen. Die Regelung soll vor allem Familien und Reisegruppen ansprechen, die mehrere Geräte parallel einsetzen.

Auslandstelefonie, MultiSIM und Vertragsmodelle

In den Tarifen MagentaMobil L und XL sind PlusKarten zusätzlich mit einer Flatrate für Auslandstelefonie ausgestattet. Diese erlaubt Anrufe aus Deutschland in die Netze der EU sowie in die Schweiz, nach Großbritannien und in die Türkei. Unterschiede zwischen Hauptkarte und Zusatzkarte gibt es dabei nicht mehr.

Auch bei MultiSIM Karten vereinheitlicht die Telekom ihr Angebot. Im Tarif L ist eine MultiSIM enthalten, im Tarif XL sind es zwei. Die neuen Tarife sind wahlweise mit 24 Monaten Laufzeit oder als flexible Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar. Die Bereitstellung wird einmalig berechnet. Buchbar sind die neuen MagentaMobil Tarife ab dem 4. Februar 2026.