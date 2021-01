MagentaMobil Try&Buy: Kostenlose 3-Monats-SIM von der Telekom

Mit der Tarif-Offerte MagentaMobil Try&Buy bietet die Deutsche Telekom derzeit ein Lockangebot für potentiell interessierte Nutzer an, das über die gesamte Vertragslaufzeit von drei Monaten komplett kostenlos in Anspruch genommen werden kann. Die Hoffnung: Mehr Kunden für die MagentaMobil-Tarife.

Die unverbindlich bereitgestellte SIM-Karte soll dabei Reklame für das „größte 5G-Netz Deutschlands“ machen und bietet drei Monate Telefonie-Flat, drei Monate SMS-Flat und 6GB Daten mit LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload. Zudem ist auch der 5G-Zugriff an versorgten Standorten möglich.

Kein Grundpreis, keine Verlängerung

MagentaMobil Try&Buy verzichtet dabei sowohl auf einen Bereitstellungspreis als auch auf einen Grundpreis. Lediglich der Versand von MMS wird mit 0,39 Euro in Rechnung gestellt. Bei Bedarf lässt sich das integrierte Datenvolumen zudem über zubuchbare SpeedOn Pässe erweitern. Hier geltend die folgenden Konditionen:

SpeedOn S (+ 500 MB) für 7 Tage: 4,95 Euro einmalig

SpeedOn M (+ 500 MB): 7,95 Euro einmalig

SpeedOn L (+ 1,5 GB): 14,95 Euro

SpeedOn XL (+ 2,5 GB) für 28 Tage : 19,95 Euro einmalig

Das Lockangebot verzichtet auf eine automatische Vertragsverlängerung und bietet die optionale Aktivierung der Zubuchoption „Telekom Disney+“ und der beiden Zero-Rating-Angebote „StreamOn Music“ und „StreamOn Gaming“ an.

Unter der Haube: MagentaMobil S

Telekom-intern handelt es sich bei der MagentaMobil Try&Buy-Offerte offenbar um den regulären Mobilfunktarif MagentaMobil S. Solltet ihr euch im Rahmen des 3-Monats-Test also an den gebotenen Funktionsumfang gewöhnen, müsst ihr bei Gefallen und einem dann vielleicht folgenden Vertragsabschluss mit monatlichen Kosten von 39 Euro rechnen, um ein identisches Angebot in Anspruch nehmen zu können.

Ihre aktuelle „Preisliste Mobilfunktarife Telefonieren & Surfen“ stellt die Telekom für Privatkunden hier als PDF-Datei zur Verfügung.