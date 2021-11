@magenta.de: Telekom E-Mail-Speicher wächst monatlich um 1 GB

Der werbefreie E-Mail-Dienst lässt den Versand von 5.000 E-Mails binnen 24 Stunden zu, bietet eine iPhone-Applikation zum Zugriff auf das persönliche Konto an und offeriert Nutzern bis zu 50 Adressen mit den Adress-Endungen @magenta.de oder dem vor allem bei Handwerkern beliebten Klassiker @t-online.de. Ablegen, sortieren und archivieren lassen sich die E-Mails in bis zu 50 Ordner.

Die Deutsche Telekom setzt auf die Zugkraft üppiger Speicherplatz-Dreingaben, um ihren kostenpflichtigen E-Mail-Dienst „Telekom Mail M“ zum monatlichen Grundpreis von 2,95 Euro an den Mann zu bringen. So hat der Netzbetreiber jetzt angekündigt den 15 GB großen Basisspeicher von „Telekom Mail M“ monatlich um 1 GB erweitern zu wollen.

Insert

You are going to send email to