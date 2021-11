Call a Bike: Bikesharing der Bahn mit neuer App und neuen Rädern

Die Deutsche Bahn hat ihr Bikesharing- Angebot Call a Bike aufgefrischt. Neben einer umfassend erneuerten neuen App-Version stehen von heute an auch neue Fahrräder zum Mieten bereit. Damit verbunden verspricht die Bahn eine Reihe von praktischen Verbesserungen bei der Benutzung des Angebots.

Call a Bike bezeichnet sich selbst als eines der größten und erfolgreichsten Bikesharing-Angebote in Deutschland. Die mehr als 13.000 Leihräder finden sich mittlerweile in 80 Städten und Kommunen im Bundesgebiet. Nutzer müssen sich einmalig mit E-Mail, Handynummer und einer gültigen Kreditkarte registrieren und können die Call-a-Bike-App anschließend dazu verwenden, verfügbare Räder zu lokalisieren und auszuleihen.

Call a Bike mit unterschiedlichen Preismodellen

Die Bahn setzt bei Call a Bike auf vier unterschiedliche Preismodelle. Der sogenannte „Light Tarif“ zielt hier auf Einsteiger und Nutzer, die das Angebot erstmal nur testen wollen und erlaubt die Fahrradmiete zum Minutenpreis von 10 Cent beziehungsweise maximal 9 Euro pro Tag.

Wer das Angebot regelmäßig nutzen will, kann auf eines der Tarifmodelle mit Jahresgebühren zu 3 Euro oder 48 Euro zurückgreifen und bezahlt dann 1 Euro für 30 Minuten oder hat im teurere Tarif jeweils die ersten 30 Minuten pro Fahrt frei. BahnCard-Inhaber erhalten diesen sogenannten „Komfort Tarif“ gegen eine Jahresgebühr von 39 Euro.

Mehr Komfort und einfachere Benutzung

Im Rahmen der Überarbeitung des Angebots will die Bahn nun das Entleihen von Rädern weiter vereinfachen und hat damit verbunden auch seine neue Generation der Räder besser ausgestattet. So genügt nun ein Scan des am Fahrrad angebrachten QR-Codes, um das Fahrrad zu entleihen und das Schloss wird im Rahmen des Vorgangs auch automatisch geöffnet. Zusätzlich zur Anzeige in der App signalisiert nun auch eine grün blinkende LED am Schloss schon von Weitem, dass ein Rad fahrbereit ist. Darüber hinaus hat die Bahn ihre Fahrräder nun mit einem neuen Frontkorb ausgestattet.