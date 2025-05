eufy Mähroboter E15 auch nach 2 Monaten eine Empfehlung

Ende März haben wir den neuen Mähroboter eufy E15 vorgestellt und einen ersten Erfahrungsbericht dazu veröffentlicht. Unser damaliger Gesamteindruck wird auch nach mehreren Wochen Benutzung absolut bestätigt.

Der neue eufy-Mäher kann vor allem durch seine Navigationseigenschaften beeindrucken. Die Zeiten, in denen man noch mühsam Begrenzungskabeln verlegen musste, sind ohnehin vorbei. Die hier verbaute Technologie macht aber deutlich, dass man auch auf andere Hilfsmittel wie Navigationssender oder Begrenzungspfosten verzichten kann. Der eufy E18 navigiert ohne jegliche Hilfsmittel mit beeindruckender Genauigkeit.

Die Qualität der hier verwendeten Kameranavigation hat sich bereits direkt nach dem Auspacken angedeutet. Der Roboter wird mitsamt seiner Station auf den Rasen gesetzt und erkundet seinen Arbeitsbereich eigenständig. Überall wo Rasen ist, wird gemäht. Beete oder auch nicht bewachsene Stellen im Garten werden ausgespart.

Karte aktualisiert sich dynamisch

Die vom E15 erstellte Karten wird dabei stetig aktualisiert, was den Vorteil hat, dass der Roboter dynamisch auf Veränderungen reagieren kann. Wird eine zuvor kahle Fläche grün bewachsen, dann bezieht der Roboter diese in seinen Arbeitsablauf mit ein.

In engen und verwinkelten Gärten kann man darauf basierend auch die Erreichbarkeit von kritischen Stellen verbessern, indem man beispielsweise Sträucher leicht zurückschneidet oder leichte Änderungen bei der Gartengestaltung vornimmt, um für ein besseres Durchkommen zu sorgen. Auf diese Weise konnten wir den Mähprozess so optimieren, dass der Roboter auch anfangs unpassierbare Ecken in unserem Testgarten erreicht.

Weiteres Optimierungspotenzial bietet sich mit der Möglichkeit, sogenannte „erzwungene Fahrzonen“ einzurichten. Markiert man einen solchen Bereich, dann ignoriert der Roboter dort Hindernisse entweder auf künstlicher Intelligenz basierend oder anhand einer vorgegebenen Maximalhöhe. In solchen Bereichen werden dann auch kahle Stellen, gelbes Gras, Laub oder gepflasterte Wege ignoriert.

Detaillierte Einstellungsoptionen

An der Mähleistung des eufy E15 selbst gibt es absolut nichts zu mäkeln. Die Grashöhe lässt sich zwischen 25 und 75 Millimetern auswählen und in der eufy-App finden sich verschiedene Einstellungen, mit deren Hilfe man das Gesamtergebnis auf den jeweiligen Einsatzbereich bezogen weiter optimieren kann. Dazu zählt die Möglichkeit, einen Randabstand von -15 bis + 15 Zentimetern vorzugeben, den Abstand der Bahnen für ein besseres Mähergebnis zu verkleinern oder auf die Fahr- und Klingengeschwindigkeit Einfluss zu nehmen.

Standardmäßig steht natürlich auch die Möglichkeit zur Verfügung, einzelne Bereiche als Sperrzone zu markieren oder virtuelle Barrieren einzurichten, um den Roboter etwa vom Nachbargrundstück fernzuhalten.

Mäht auch separate Rasenflächen

Mittlerweile konnten wir zudem die Möglichkeit testen, mit dem eufy 15 zwei von einander unabhängige Rasenstücke zu mähen. Hierfür mussten wir noch ein paar Gehwegplatten ausgleichen, um den Übergang zwischen den beiden Bereichen befahrbar zu machen.

Ein Verbindungspfad zwischen zwei getrennten Rasenflächen kann bis zu 60 Meter lang sein und zeigt dem Roboter den gewünschten Fahrweg per Bluetooth-Steuerung. Wir haben ihn beispielsweise am Rand der Terrasse entlanggeführt, damit er die Aufstellflächen für Stühle und dergleichen bestmöglich meidet.

Der Roboter fährt zielsicher zwischen beiden Rasenflächen hin und her

Hat man das zweite Rasenstück erreicht, erweitert der eufy E15 seine Karte eigenständig um den neuen Bereich und schließt diese Fläche in seinen üblichen Mähablauf mit ein.

Wie bereits die Navigation beim Mähen verläuft auch die Fahrt auf dem Verbindungspfad zwischen zwei Rasenfläche absolut exakt. Der Robot nutzt stets die im vorgegebene Route und meistert auch die im Video zu sehenden engen Fahrstellen sicher und ohne Probleme.

Unsere Empfehlung auch für kleinere Gärten

Der erweiterte Test hat unseren ersten Eindruck des eufy E15 mehr als bestätigt. Der Mähroboter arbeitet zuverlässig und effizient. Zudem zeigt sich das Gerät insbesondere für kleine und verwinkelte Rasenflächen geeignet.

Bonuspunkte gibt es für die kompakte Bauform mit einem komfortablen Haltegriff und die Tatsache, dass eufy die Ladestation gleich in Form einer Robotergarage liefert. Bei anderen Herstellern muss man hier zusätzlich investieren.

Preislich liegt der eufy E15 bei 1.499 Euro. Begleitend dazu gibt es nahezu baugleich das Modell E18 zum Preis von 1.799 Euro. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass der E15 für Rasenflächen bis 800 Quadratmetern geeignet ist und der für bis zu 1.200 Quadratmeter ausgelegte E18 über ein die Navigation unterstützendes GPS-Modul verfügt.