Macoun 2023: Entwickler-Konferenz für iOS und macOS

Die Macoun ist zurück. Nach längerer Coronapause wird die deutsche Entwickler-Konferenz für iOS und macOS in diesem Herbst wieder in Frankfurt am Main stattfinden. Die Macher des 2008 gestarteten Fachtreffens haben jetzt die Termine bekanntgegeben, den Ticket-Vorverkauf gestartet und zur Einreichung von Vortragsthemen und Workshop-Ideen aufgerufen.

Am 23. und 24. September 2023

Der so genannte „Call for Papers“ und der begleitende „Call for Workshops“ lassen grundsätzlich interessierten Vortragsrednern noch bis Ende Juni Zeit, um ihre Themen als Konferenzmaterial vorzuschlagen.

Die nach eigenen Angaben „größte europäische Konferenz für iOS- und macOS-Entwickler“ wird in diesem Jahr zwischen dem 23. und dem 24. September 2023 stattfinden und könnte damit das Glück haben direkt im Anschluss an die Vorstellung des iPhone 15 abgehalten zu werden.

Im Frankfurter Haus der Jugend werden Ende September um die 500 Gäste zur Macoun 2023 erwartet, die noch bis zum 19. Juli die Möglichkeit haben die angebotenen Einzel- und Firmentickets mit einem Frühbucherrabatt zu ordern. So verlangt die Macoun in diesem Jahr regulär 189 Euro für das Einzelticket und 249 Euro für das Firmenticket. Der Frühbucherrabatt drückt die Preise auf 169 Euro (Einzelticket) und 199 Euro (Firmenticket).

Studenten, Azubis und Konferenzbesucher die das 21. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, zahlen den ermäßigten Betrag von 99 Euro für die Karten.

Viele Konferenzvideos online

Wer sich für einen Eindruck von vergangenen Macoun Entwickler-Konferenzen interessiert, der sollte den YouTube-Kanal der Veranstalter besuchen. Von der letzten Macoun-Konferenz vor drei Jahren stehen hier zahlreiche Videoaufzeichnungen zum Nachschauen zur Verfügung, wie etwa der 60 Minuten lange Vortrag „Call me Baby: Eine Einführung in WebRTC und CallKit“ von Christian Braun.