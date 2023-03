Apple-Watch-Studie: Die Leute schlafen zu wenig

Wer die Apple Watch zum Tracking der eigenen Schlafenszeiten nutzen möchte kann dies über Apples Health-App machen. Hier muss lediglich die Funktion „Schlaf konfigurieren“ aktiviert werden, in die Schlafziele, Schlafens- und Aufwachzeiten eingetragen werden. Wie genau dies funktioniert erklärt Apple in dem Hilfe-Dokument #HT211685 („Deinen Schlaf auf der Apple Watch aufzeichnen und „Schlaf“ auf dem iPhone verwenden“).

Das „Brigham and Women’s Hospital“ der Harvard Medical School hat erste Erkenntnisse der so genannte „Apple Heart & Movement“-Studie vorgelegt, die unter anderem Schlafdaten ihrer Teilnehmer ausgewertet hat. Diese weichen deutlich von den empfohlenen sieben bis neun Stunden Schlaf ab, die Erwachsene in einer durchschnittlichen Nacht eigentlich mitnehmen sollten.

Insert

You are going to send email to