iPhone 14 in Gelb bereits mit deutlichem Preisabzug erhältlich

Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus sind seit gestern auch in Gelb erhältlich. Wie erwartet scheint sich die Nachfrage nach den neuen Geräten verglichen mit dem generellen Marktstart der iPhone-14-Modelle vor einem halben Jahr stark in Grenzen zu halten. Bei Apple selbst lassen sich beide Modelle in der neuen Farbvariante zur Lieferung am nächsten Tag und teils auch zur sofortigen Abholung in einem der Apple-Ladengeschäfte bestellen.

Andere Händler bieten das iPhone 14 in der neuen Farbe sogar schon mir Preisnachlass an. So ist das gelbe iPhone 14 bei Amazon bereits ab 951 Euro erhältlich, Apple verlangt hier ja mindestens 999 Euro. Bei der Version mit dem größeren Bildschirm ist der Preisnachlass noch deutlicher. So gibt es das gelbe iPhone 14 Plus bei Amazon bereits ab 1.056 Euro während Apple den Preis für das Gerät mit mindestens 1.149 Euro ansetzt.

Die frische Farbvariante soll allem Anschein nach dazu beitragen, erneutes Kaufinteresse zu wecken und die Wartezeit zwischen der letzten iPhone-Vorstellung im September und den voraussichtlich in sechs Monaten erscheinenden iPhone-15-Modellen zu überbrücken.

„Gib dir Gelb“ – Neuer Werbespot von Apple

Apple begleitet die Verfügbarkeit der neuen Farbvariante für die Smartphone-Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Plus mit dem neuen Werbeclip „Gib dir Gelb“, der speziell die gelbe Version der Geräte in Szene setzt.

„Quiet the noise“ – AirPods-Pro-Werbung

Ebenfalls neu hat Apple auf YouTube das Video „Quiet the noise“ veröffentlicht. Hier stehen die AirPods Pro der zweiten Generation und die damit verfügbare Funktion zur Geräuschunterdrückung im Fokus. Bei dem im Video von Tkay Maidza vorgetragen Song „Where is my Mind?“ handelt es sich um ein Remake des unter anderem aus dem Film „Fight Club“ bekannten gleichnamigen Titels der Pixies.

Auf die AirPods Pro 2 haben wir heute bereits hingewiesen. Wer die regulär 299 Euro teuren Ohrhörer anstatt direkt bei Apple bei einem Drittanbieter kauft, spart mittlerweile um die 50 Euro.