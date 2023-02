Luftqualitätssensor IKEA VINDSTYRKA kommt offiziell im April

IKEA hat ja in der Vergangenheit schon bewiesen, dass der koordinierte Produktstart nicht zu den Stärken des Einrichtungshauses gehört. Besonders deutlich zeigt sich dies aktuell wieder im Zusammenhang mit dem Raumluftsensor VINDSTYRKA.

Nachdem wir bereits zu Jahresbeginn erste Informationen zu der Produktneuheit zugesteckt bekommen haben, konnten wir vor wenigen Tagen darüber berichten, dass der Luftqualitätsmonitor zum Teil bereits in den IKEA-Filialen vor Ort verkauft wird. Jetzt liefert IKEA erstmals offizielle Informationen zu dem neuen Smarthome-Zubehör nach und gibt damit verbunden auch den offiziellen Verkaufsstart bekannt. Der Raumluftsensor VINDSTYRKA wird demnach erst von April an in allen IKEA-Filialen und damit verbunden dann wohl auch online erhältlich sein.

Erweiterte Version von VINDRIKTNING

Auf den ersten Blick präsentiert sich die Produktneuheit wie eine Version des Luftqualitätssensors VINDRIKTNING, die zusätzlich mit einem Bildschirm ausgestattet wurde. Allerdings zeigt sich der neue VINDSTYRKA über das integrierte Display hinaus auch leistungsfähiger und zudem mit dem Smarthome-System von IKEA kompatibel. VINDSTYRKA kann über das Erfassen von Schadstoffpartikeln mit einer Größe von 0,1 bis 2,5 Mikrometer (PM 2,5) hinaus auch die TVOC-Konzentration in der Luft messen, also auch das Vorhandensein von flüchtigen organischen Verbindungen messen. Obendrauf finden sich Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit integriert.

Die vom VINDSTYRKA-Sensor erfassten Werte werden dann nicht nur auf dem integrierten Bildschirm dargestellt, sondern lassen sich auch zur Steuerung von Geräten wie Luftreinigern und Ventilatoren verwenden. Der neue DIRIGERA-Hub von IKEA vorausgesetzt, werden die Messwerte auch in der Smarthome-App von IKEA angezeigt und können dort als Auslöser dienen, so lässt sich beispielsweise die Lüftergeschwindigkeit des IKEA-Luftreinigers STARKVIND automatisch an die von dem neuen Sensor erfasste Schadstoffkonzentration in der Raumluft anpassen.

Wer nicht bis April warten will, hat vielleicht in seiner lokalen IKEA-Filiale Glück. Vor Ort wurde der neue Raumluftsensor VINDSTYRKA vorab zum Verkaufspreis von 40 Euro angeboten.