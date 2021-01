LS02: Aukey bringt 30-Euro-Smartwatch nach Deutschland

Der Zubehör-Anbieter Aukey hat angekündigt die hauseigene Smartwatch „LS02“ auch in den deutschen Markt einführen zu wollen. Bislang ist der günstige Handgelenksbegleiter lediglich in England und in Italien eingeführt worden. Hier startete die Uhr vor wenigen Tagen zum absoluten Kampfpreis von 29 Euro in den Markt. Zur Erinnerung: Das günstigste Apple Watch-Armband kostet aktuell 49 Euro.

Für 29 Euro bzw. 39 Euro ohne den zur Einführung angebotenen Gutschein, bietet das bislang vor allem als Zubehör-Anbieter aufgetretene Unternehmen eine Sportuhr mit einem 1,4-Zoll kleinen LCD-Touchscreen an, der über eine Auflösung von 320 × 320 Pixeln verfügt. Die Uhr selbst besitzt einen Herzfrequenzsensor, einen Modus zu Schlafüberwachung, Bewegungserinnerungen, eine Stoppuhr, einen Timer und ein Workout-Tracking für zahlreiche Sportarten.

Wasserdicht und 20 Tage Standby

Mit dem iPhone verbindet sich Aukeys Smartwatch per Bluetooth 5 und nutzt zum Datenabgleich die ebenfalls neu gestartet Aukey Fit App.

Der mit einer Kapazität von 260mAh ausgestattete, integrierte Akku soll es auf eine Standby-Laufzeit von bis zu 20 Tagen bringen und ist umschlossen von einem wasserdichten Gehäuse das mit einer IP68-Zertifizierung ausgestattet ist und so auch längere Zeit bis zu 3 Meter tief unter Wasser getaucht werden kann, ohne davon beschädigt zu werden.

Ansonsten beherrscht die Aukey-Uhr die in der Kategorie üblichen Tricks, kann Mitteilungen anzeigen, Schritte zählen, die Musik steuern und unterstützt die Workout-Aufzeichnung von insgesamt zwölf Sporttypen. Darunter auch Fußball, Yoga, Basketball, Joggen, Klettern, Rudern, Radfahren und Laufband-Training.

Nach der kürzlich eingeführten 4K-Dashcam mit gesonderter iPhone-Anwendung wird die Aukey-Smartwatch das zweite Produkt mit begleitender iPhone-App in Deutschland sein. Wir geben bescheid, sobald die Uhr in Deutschland verfügbar ist.