NFL Retro Bowl 26 kommt im September zu Apple Arcade

Apple hat sich auch in diesem Jahr die neueste Version des Spiels „NFL Retro Bowl“ exklusiv gesichert. NFL Retro Bowl ’26 wird vom 4. September an für Abonnenten von Apple Arcade erhältlich sein.

Die Veröffentlichung des Spiels begleitet de Start der diesjährigen Saison der amerikanischen Football-Liga NFL. Deren Dachverband hat das vom Entwicklerstudio New Star herausgegebene Spiel auch offiziell lizenziert. In diesem Jahr führt das Spiel mit dem „NFL Retro Bowl Championship Leaderboard“ einen zusätzlichen Modus ein.

Das Spiel bietet authentische Teamaufstellungen und lässt die Spieler parallel zu den offiziellen Spielen der neuen NFL-Saison in wöchentlichen Begegnungen gegeneinander antreten. In einem Mix aus Arcade-Football-Gameplay und echten NFL-Inhalten kämpfen die Spieler mit authentischen Kadern ihrer Lieblingsteams darum, punkte zu sammeln und sich in der Live-Rangliste der Mannschaften zu verbessern.

Weitere neue Spiele im September

Darüber hinaus werden vom 4. September an auch die Spiele Jeopardy! Daily und My Talking Tom Friends+ über Apple Arcade verfügbar sein.

„Jeopardy! Daily“ überträgt Apple zufolge das Konzept der in den USA bekannten Quizshow auf Apple Arcade. Spieler erhalten täglich neue Fragen, die von den Autorenteams der Sendung stammen, und geben ihre Antworten über die Bildschirmtastatur ein. Ergänzend zu dem klassischen Spielbrett stehen besondere Modi, wöchentliche Turniere und weltweite Bestenlisten zur Verfügung.

„My Talking Tom Friends+“ vereint die aus anderen Folgen der Spielereihe bekannten Figuren zu einem interaktiven Lebenssimulationsspiel. Nutzer kümmern sich hier um virtuelle Haustiere und bestreiten verschiedene Minispiele.

„Hello Kitty“ erhält neue Inhalte

Als weiteren Neuzugang für sein Spieleabo hat Apple dann noch für den 18. September ein Abo für Hello Kitty Island Adventure angekündigt. In der neuen Umgebung „Wheatflour Wonderland“ finden sich Spieler in eine fantasievolle Welt mit Getreidefeldern, Buntglasburgen und alten Ruinen versetzt und müssen dort einen verborgenen Schatz aufstöbern.

Apple Arcade wird zum Monatspreis von 6,99 Euro angeboten und verspricht den Zugriff auf mehr als 200 Spiele ohne Werbung und Zusatzkosten.