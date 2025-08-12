iOS 26: Entwickler-Beta 6 bringt sieben neue Klingeltöne

Mit der neu für Entwickler veröffentlichten sechsten Beta-Version von iOS 26 wird das iPhone-Betriebssystem um weitere Klingeltöne ergänzt. Über den Bereich „Töne und Haptik“ in den iOS-Einstellungen lassen sich nach dem Update insgesamt sieben neue Klingeltöne zuweisen.

Bei sechs der neuen Klingeltöne handelt es sich um Varianten des derzeitigen Standardklingeltons von iOS „Reflexion“, die ihr euch im folgenden Video anhören könnt:

iOS 26 beta 6 adds 6 new ringtones! All 6 are variants of “Reflection” pic.twitter.com/BN3mWXm2t5 — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

Darüber hinaus hat Apple mit der aktuellen Entwickler-Beta einen weiteren Klingelton mit Namen „Little Bird“ ergänzt:

A 7th new ringtone, this one is a new original one called Little Bird pic.twitter.com/0O5bcIhwGf — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

Neue Public Beta sollte in Kürze folgen

Ihr könnt davon ausgehen, dass wir noch in dieser Woche, voraussichtlich schon heute oder morgen, auch eine neue Vorabversion von iOS 26 für Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm sehen. Wer Interesse daran hat, findet hier bei Apple alle weiteren Informationen dazu.

Weiterhin sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es sich um Testversionen der neuen Software handelt, die man nicht auf wichtigen und produktiv genutzten Geräten installieren sollte. Das Auftreten von schwerwiegenden Fehlern oder auch ein Datenverlust werden zwar mit Fortschritt der Tests zunehmend unwahrscheinlicher, lassen sich jedoch nicht vollständig ausschließen.

Neue Versionen auf wöchentlicher Basis

Apple hat die Schlagzahl bei der Veröffentlichung neuer Testversionen inzwischen deutlich erhöht. In vier Wochen werden die neuen iPhone-Modelle vorgestellt und etwa anderthalb Wochen danach dürfte dann die finale Version von iOS 26 freigegeben werden. Die neuen Beta-Versionen erscheinen mittlerweile in wöchentlichem Abstand und während hier und da noch Fehler korrigiert oder kleinere Änderungen wie die jetzige Erweiterung der Klingeltöne vorgenommen werden, sollte das Design des Betriebssystems inzwischen mehr oder weniger final sein.

In den ersten Wochen nach der Ankündigung von iOS 26 hatte Apple noch massiv an der Optik der „Liquid Glass“-Elemente gefeilt, um den besten Kompromiss zwischen effektvollem Design und guter Benutzbarkeit auszuloten.