Etliche Varianten des Standard-Klingeltons
iOS 26: Entwickler-Beta 6 bringt sieben neue Klingeltöne
Mit der neu für Entwickler veröffentlichten sechsten Beta-Version von iOS 26 wird das iPhone-Betriebssystem um weitere Klingeltöne ergänzt. Über den Bereich „Töne und Haptik“ in den iOS-Einstellungen lassen sich nach dem Update insgesamt sieben neue Klingeltöne zuweisen.
Bei sechs der neuen Klingeltöne handelt es sich um Varianten des derzeitigen Standardklingeltons von iOS „Reflexion“, die ihr euch im folgenden Video anhören könnt:
iOS 26 beta 6 adds 6 new ringtones!
All 6 are variants of “Reflection” pic.twitter.com/BN3mWXm2t5
— Aaron (@aaronp613) August 11, 2025
Darüber hinaus hat Apple mit der aktuellen Entwickler-Beta einen weiteren Klingelton mit Namen „Little Bird“ ergänzt:
A 7th new ringtone, this one is a new original one called Little Bird pic.twitter.com/0O5bcIhwGf
— Aaron (@aaronp613) August 11, 2025
Neue Public Beta sollte in Kürze folgen
Ihr könnt davon ausgehen, dass wir noch in dieser Woche, voraussichtlich schon heute oder morgen, auch eine neue Vorabversion von iOS 26 für Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm sehen. Wer Interesse daran hat, findet hier bei Apple alle weiteren Informationen dazu.
Weiterhin sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es sich um Testversionen der neuen Software handelt, die man nicht auf wichtigen und produktiv genutzten Geräten installieren sollte. Das Auftreten von schwerwiegenden Fehlern oder auch ein Datenverlust werden zwar mit Fortschritt der Tests zunehmend unwahrscheinlicher, lassen sich jedoch nicht vollständig ausschließen.
Neue Versionen auf wöchentlicher Basis
Apple hat die Schlagzahl bei der Veröffentlichung neuer Testversionen inzwischen deutlich erhöht. In vier Wochen werden die neuen iPhone-Modelle vorgestellt und etwa anderthalb Wochen danach dürfte dann die finale Version von iOS 26 freigegeben werden. Die neuen Beta-Versionen erscheinen mittlerweile in wöchentlichem Abstand und während hier und da noch Fehler korrigiert oder kleinere Änderungen wie die jetzige Erweiterung der Klingeltöne vorgenommen werden, sollte das Design des Betriebssystems inzwischen mehr oder weniger final sein.
In den ersten Wochen nach der Ankündigung von iOS 26 hatte Apple noch massiv an der Optik der „Liquid Glass“-Elemente gefeilt, um den besten Kompromiss zwischen effektvollem Design und guter Benutzbarkeit auszuloten.
Chic
Vögelchen! Piep piep
Wow extra Beta Version für Klingeltöne.
Seit meiner Apple Watch 1 steht mein iPhone immer auf lautlos, niemand wird genervt und kaum jemand bekommt es mit, weder in Meetings noch an anderen öffentlichen Plätzen.
Versteh die Leute nicht, die sagen, es läuft super. Auf meinem 14 Pro eine Katastrophe. GUI friert oft App unabhängig ein, viele Wischgesten und Animationen ruckeln, vor allem das Scrollen im Safari ist ein Graus, Apps stürzen ab, usw. Für mich ist es eine der am schlechtesten laufenden Betas jemals. Dafür, dass in einem Monat die finale Version kommen muss, ist die Performance echt übel. Akkulaufzeit ebenso. Vermute daher schon, dass viele Bug Fixes erst mit 26.1 oder gar 26.2 kommen werden. Werde daher meinem Umfeld wie immer raten, darauf zu warten und keinesfalls die .0 zu installieren. Ich finde das Design gar nicht mal so schlecht, aber es läuft leider wirklich grauenhaft. Wollte meinem 14 Pro im Herbst eigentlich einen neuen Akku spendieren, aber nun überlege ich, evtl. doch zu verkaufen und mir ein 17er zu holen.
Same here. Mein iPhone 16 Pro hat mit der letzten Beta nur noch übel geruckelt und ist permanent heiß gelaufen. Der Akku hat in dieser einen Woche 3% Kapazität eingebüßt. Soviel wie in einem Jahr nicht. Gott sei dank läuft die neue Beta wieder flüssig. Ich habe wieder gemerkt, Betas sind einfach ein Risiko. Bisher lief alles Rund, aber die letzte Version war eine mittlere Katastrophe.