AirPods: Apple will Live-Übersetzungen per Update nachrüsten

Apple arbeitet offenbar an einer neuen Funktion für seine AirPods, die es ermöglichen soll, Gespräche in Echtzeit zu übersetzen.

Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, könnte das Feature im Rahmen eines Software-Updates noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Die Neuerung soll in Verbindung mit iOS 19 stehen, dem nächsten iPhone-Betriebssystem, das Apple in knapp drei Monaten erstmals vorstellen dürfte. Wettbewerber wie Googles Pixel Buds bieten bereits ähnliche Funktionen an.

Ausbau der Übersetzen-App?

Apple selbst bietet bereits seit 2020 die iPhone-App „Übersetzen“ an, die im Laufe der Jahre immer mehr Sprachen aufgenommen hat. Aktuell stehen Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch zur Auswahl bereit.

Die neuen Live-Übersetzungen könnten es möglich machen, dass ein Gespräch in einer fremden Sprache simultan übersetzt und über die AirPods wiedergegeben wird. Der iPhone-Lautsprecher würde die Antwort des Nutzers dann in die entsprechende Fremdsprache übertragen.

Kontinuierliche neue Funktionen

Apple setzt bereits seit längerem auf Software-Updates, um die Funktionen der AirPods zu erweitern. Im vergangenen Jahr wurde beispielsweise eine Hörtest-Funktion eingeführt, die nicht nur die Einschätzung der individuellen Hörfähigkeit ohne Vorstellung beim HNO bzw. Hörgeräteakustiker ermöglichen soll, sondern die Zudem auch in der Lage ist, die Klangwiedergabe der AirPods zu beeinflussen.

Neben der neuen Übersetzungsfunktion arbeitet Apple laut Berichten auch an einer Weiterentwicklung der AirPods-Hardware. Unter anderem soll eine dritte Generation der AirPods Pro in Arbeit sein.