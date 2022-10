Live Aktivitäten: Auch für Taschenrechner und WLAN-Fernbedienung

Der Taschenrechner Calzy , dessen Entwickler Raja Vijayaraman dafür bekannt ist, so viele Systemfunktionen wie möglich zu nutzen, kann Rechenergebnisse als Live Aktivitäten anzeigen. So lassen sich gerade berechnete Resultate auch beim Wechsel in andere Applikationen stets im Blick behalten und verschwinden nicht sofort aus dem Sichtfeld.

In den angeführten Beispielen bemühte Apple in der hauseigenen Dokumentation meist die Darstellung von Sportergebnissen oder die Restzeit-Anzeigen bei Fahrdiensten. Doch die Live Aktivitäten kommen auch bei ganz anderen Anwendungen zum Einsatz.

