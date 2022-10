Live Activities kommen: Entwickler sollen „Werbeanzeigen vermeiden“

Apple hat die Entwickler-Community dazu aufgerufen Anwendungen zur Freigabe in den App Store einzureichen, die die bereits zur initialen Vorstellung von iOS 16 im Sommer angekündigten Live Activities beinhalten und damit in der Lage sind, Echtzeit-Informationen auf dem Sperrbildschirm des iPhones darzustellen.

Insert

You are going to send email to