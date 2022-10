IKEA DIRIGERA: Matter-Gateway bietet keinen Geräte-Import an

Neben dem Zusammenspiel mit Apples Home-App kann die neue Gateway auch mit Alexa und Google verbunden werden und wird alle vorhandenen Smart-Home-Geräte zukünftig per Matter-Standard so zur Verfügung stellen, das alle kompatiblen Fernbedienungen und Software-Lösungen auf diese zugreifen können. IKEAs DIRIGERA-Gateway kostet 59,99 Euro .

Und Aufgepasst: Bei der Verbindung der neuen IKEA DIRIGERA-Gateway mit Apples Home-App legt diese zudem ein neues Zuhause an, das neben den bereits in der Home-App vorhandenen Wohnungen angezeigt wird und manuell entfernt werden muss.

Anwender die sich für das Hardware-Upgrade der Gateway entscheiden sind vielmehr dazu angehalten alle vorhandenen Geräte einzeln neu zu installieren und die vorhandenen Gruppen, Räume und Installationen Lampe für Lampe in der neuen App nachzubauen bzw. in diese umzuziehen.

Die neue Smart-Home-Gateway des schwedischen Möbelhauses IKEA, die seit dem Wochenende in vielen Einrichtungshäusern und auch im offiziellen IKEA Online Store erhältlich ist und für die Nutzung vorhandener Geräte mit dem neuen Branchen-Standard Matter vorausgesetzt wird, bietet Anwendern keine einfache Migration vorhandener Geräte an.

