„Liquid Silicone Cases“: Apple soll neue Case-Familie vorbereiten

Apple plant offenbar eine neue Case-Familie für das kommende iPhone 17. Wie der in der iPhone-Community für frühzeitige Hinweise auf kommende Apple-Produkte bekannt Majin Bu berichtet, soll es sich dabei um sogenannte „Liquid Silicone Cases“ handeln. Die neue Zubehörlinie soll voraussichtlich im Rahmen der kommenden iPhone-Vorstellung im September präsentiert werden.

Unten in der Ecke sichtbar: Die neue Lanyard-Öffnung

Die Hüllen richten sich laut den vorliegenden Informationen an Nutzer, die Wert auf ein weiches Oberflächengefühl und eine matte Optik legen. Neben einer Standardvariante ist auch ein texturiertes Modell geplant, das eine leicht veränderte Haptik bietet.

Auffällig ist außerdem ein neues Befestigungssystem für Trageschlaufen. Hierfür verfügt die Hülle über mehrere integrierte Öffnungen. Passende Lanyard-Schlaufen könnte Apple separat anbieten.

Neue Oberfläche mit Schwächen

Trotz des hochwertigen Eindrucks will Majin Bu bereits Hinweise auf mögliche Schwächen ausgemacht haben. Die Hüllen könnten dazu neigen Staub anzuziehen. Auch Abnutzungserscheinungen an den Rändern sowie sichtbare Fettspuren durch den Gebrauch sind offenbar nicht auszuschließen. Intern soll Apple die Hüllenserie als „Liquid Silicone“ bezeichnen. Ob diese Bezeichnung auch für das finale Produkt übernommen wird, bleibt offen.

Texturiert für alle Mitglieder der iPhone-17-Familie

Die neue Case-Familie soll für die Standard- und Pro-Modelle des iPhone 17 verfügbar sein. Die integrierten Lanyard-Öffnungen könnten insbesondere für Anwenderinnen und Anwender interessant sein, die ihr Smartphone im Alltag sicherer transportieren möchten, ohne dieses in Taschen oder Kleidung zu verstauen.

Markteinführung im Herbst erwartet

Zum bevorstehenden Marktstart im Herbst dürften die „Liquid Silicone“-Hüllen auf ein breites Zubehörangebot treffen, gegen das Apple bereits in der Vergangenheit kein einfaches Standing hatte. Zuletzt provozierten Apples Feingewebe-Cases viele kritische Rückmeldungen aus der Community.