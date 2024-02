Apples Feingewebe-Cases ernten weiterhin viel Kritik

Apples Feingewebe-Hüllen für das iPhone machen derzeit wieder negative Schlagzeilen. Die für das Wall Street Journal tätige Journalistin Joanna Stern beklagt sich darüber, dass ihre iPhone-Hülle nach fünf Monaten mehr oder weniger komplett hinüber ist: An den Kanten löst sich die Beschichtung, der Stoff ist zerkratzt und die ursprüngliche Farbe ist kaum noch zu erkennen.

Der mit dem iPhone 15 neu von Apple vorgestellte Materialmix hatte es von Beginn an nicht leicht. Das liegt aber wohl nicht zuletzt auch daran, dass Apple die neuen Hüllen bei ihrer Markteinführung wie üblich mit Lobeshymnen bedacht hat und zudem als gleichwertigen Ersatz für die nicht mehr erhältlichen Lederhüllen beschrieben hat.

Letzteres ist aber nur sehr bedingt der Fall. Wobei wir selbst an der Haltbarkeit der neuen Hüllen nichts auszusetzen haben. Die Alterung lässt sich aber nicht eins zu eins mit der von Leder vergleichen und es ist vorstellbar, dass sich der „Vintage-Effekt“ bei den Feingewebe-Hüllen nicht in allen Fällen (und Hüllenfarben) gleichermaßen ansehnlich äußert. Bei intensiv getragenem Leder liegt es allerdings auch im Auge des Betrachters, ob damit eine optische Aufwertung verbunden ist.

Preislich liegen die Feingewebe-Hüllen von Apple mit 69 Euro gerade mal 10 Euro über den Silikon-Cases des iPhone-Herstellers, wirken aus unserer Sicht aber auch nach Monaten intensiver Nutzung noch wertiger als diese „Gummi-Dinger“.

How has your FineWoven Case held up?

Been using this case since day one (Sept 22) with a MagSafe wallet attached to the back. https://t.co/LZvJDtCW25 pic.twitter.com/OBUDHwj63e

— Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) February 25, 2024