Eufy und Insta360: Neue Kameras für 360°-Videos und Außenbereiche

Kurz vor dem Wochenausklang bieten Eufy und Insta360 heute zwei neue Kameras an: Während Insta360 eine Sonderedition seiner 360-Grad-Kamera, der erst im April vorgestellten Insta360 X5, auf den Markt bringt, erweitert Eufy sein S4-Überwachungssystem um die einzeln erhältliche Turret-Kamera Eufy E41 mit Fokus auf Objektverfolgung und Bildschärfe.

X5 in limitierter Ausführung

Insta360 hat mit der X5 Satinweiß Limited Edition eine Sonderausführung seines Flaggschiff-Modells veröffentlicht. Die Kamera ist technisch identisch mit der regulären X5, bietet aber ein auffälliges weißes Design mit Glitzerelementen und farblich abgestimmtem Zubehör. Die Kamera unterstützt 8K-Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde und verwendet einen KI-basierten Bearbeitungsmodus, der insbesondere bei schwachem Licht für klare Ergebnisse sorgen soll.

Zum Funktionsumfang zählen ein erweiterter Dynamikumfang bei schwierigen Lichtverhältnissen, eine wasserfeste Bauweise bis 15 Meter Tiefe und eine Akkulaufzeit von über drei Stunden bei 5,7K-Aufnahmen. Durch das integrierte System zur Rauschunterdrückung im Ton- und Bildbereich eignet sich das Modell auch für dynamische Außenaufnahmen. Die Kamera ist weltweit für 589,99 Euro erhältlich und beinhaltet ein Jahr Cloud-Speicher über Insta360+.

Eufy-Kamera mit Dual-Linsen-Technik

Parallel dazu bietet Eufy seine Außenkamera E41 jetzt auch einzeln an. Das Modell richtet sich an Nutzer, die ihr System modular erweitern oder auf eine zentrale Steuerung verzichten möchten. Die Kamera deckt mit einem 122 Grad weiten Sichtfeld auch große Bereiche ab und liefert hochauflösende Farbbilder, selbst bei Nacht und ohne zusätzliche Beleuchtung. Ein integrierter KI-Prozessor soll für klar erkennbare Details sorgen und Überbelichtung, etwa bei reflektierenden Flächen verhindern.

Zur aktiven Abschreckung setzt die Kamera auf eine Kombination aus Stroboskoplicht, Sirene und gezielter Objekterkennung. Dabei werden Personen, Fahrzeuge und Tiere automatisch unterschieden, um Fehlalarme weitgehend zu vermeiden. Die Strom- und Datenversorgung erfolgt über ein einzelnes PoE-Kabel. Die wetterfeste Konstruktion nach IP67 erlaubt den Einsatz bei jeder Witterung. Zwei-Wege-Audio mit Rauschunterdrückung ermöglicht zudem eine direkte Kommunikation. Die Kamera ist ab sofort für 149 Euro erhältlich.