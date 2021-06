Link-Sammlung „Bookmarks“ mit dem größten Update bislang

Der Kölner Entwickler Ben Boecker hat seine Lesezeichen-App Bookmarks grundlegend überarbeitet. Neben nennenswerten Funktionserweiterungen ist Bookmarks fortan nicht nur für iOS-Geräte, sondern auch für den Mac erhältlich.

Bei Bookmarks handelt es sich um eine programm- und geräteübergreifende Lesezeichenverwaltung für Apple-Geräte. Ihr könnt die gewünschten Inhalte über die Teilen-Funktion von anderen Apps zu Bookmarks hinzufügen und darin beispielsweise mithilfe von Tags sortieren. Dank iCloud-Abgleich lassen sich die Inhalte von Bookmarks auch auf mehreren persönlichen Apple-Geräten synchron halten.

Dieser Basis-Funktionsumfang von Bookmarks ist kostenlos. Darüber hinaus hat der Entwickler verschiedene Erweiterungen implementiert, die sich über in-App-Käufe freischalten lassen. So gibt es beispielsweise die Option, die in Bookmarks gespeicherten Lesezeichen ergänzend zu den Tags auch in eigenen Sammlungen zu sortieren. Eine Option, die sich per In-App-Kauf für 4,49 Euro freischalten lässt. Auch die Möglichkeit zum Import von Lesezeichen aus Safari und Chrome steht neu und optional für 2,29 Euro zur Verfügung. Begleitend kann man hier auch seine Bookmarks-Inhalte so exportieren, dass diese von Chrome eingelesen werden können. Für Safari ließ sich diese Zusatzfunktion aus technischen Gründen bislang nicht umsetzen.

Die neue Version von Bookmarks ist von heute an für iPhone, iPad und den Mac optimiert in den App Stores von Apple erhältlich.