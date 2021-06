Unmaze: Neues ARTE-Spiel lockt mit interessantem Konzept

Mit Unmaze lockt ein neues, in Kooperation mit ARTE entwickeltes Spiel mit einem interessanten Konzept. Die iOS-App lässt sich bereits vorbestellen und soll vom 21. Juni an erhältlich sein.

Unmaze verspricht ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Als interaktive Geschichte konzipiert, hängt es von der Umgebung des Spielers ab, welchen der beiden Charaktere er durch das Spiel-Labyrinth navigiert. Die Handllung von Unmaze lässt sich mithilfe des im iPhone verbauten Umgebungslichtsensors beeinflussen. Um mit der Spielfigur Theseus zu kommunizieren, muss das Gerät im Licht bedient werden, in dunkler Umgebung dominiert der mit Theseus konkurrierende Charakter Asterion.

Um das Spiel erfolgreich abzuschließen ist zwingend nötig, dass man auf das Gleichgewicht zwischen den beiden Charakteren achtet. Konzentriert man sich zu sehr auf einen von beiden, geht dessen Kontrahent verloren. Somit sind der Spielverlauf und in der Folge auch der Ausgang des Spiels direkt von der Zeit abhängig, die man jeweils mit den einzelnen Charakteren verbringt. Den Entwicklern zufolge besteht die größte Herausforderung des Spiels also darin, die Zeit zwischen den beiden Charakteren auszubalancieren, und so zu verhindern, dass einer der beiden zu sehr vernachlässigter wird und sich in der Folge in ein Monster verwandelt. Spielziel ist es, nach Möglichkeit beide Charaktere aus dem Labyrinth zu retten.

Die Geschichte von Unmaze basiert auf der griechischen Mythologie und erstreckt sich über sechs Kapitel hinweg. Das erste davon kann kostenlos gespielt werden. Bei Gefallen lässt sich der Rest des Spiels zum Preis von 4,49 Euro freischalten.

Die jetzt verfügbare Möglichkeit zur Vorbestellung entspricht nicht mit einem Kauf der Vollversion. Ihr sorgt lediglich dafür, dass der Titel nach seiner Freigabe voraussichtlich am 21. Juni direkt auf euer iPhone geladen wird. Über die Verfügbarkeit wird dann auch per Push-Mitteilung informiert.