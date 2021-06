Musik-App „Albums“: Ganze Alben jetzt auch in CarPlay

Zum Start trifft Albums hier eine automatische Auswahl auf Basis der zuletzt gespielten und Lieblingstitel aus Apple Music. Ihr könnt die hier angezeigten Alben aber in den Einstellungen der App selbst festlegen oder dort die sogenannten „CarPlay Actions“ aktivieren. Dann könnt ihr einzelne Alben über eine zusätzliche Taste jeweils direkt als „Pin in CarPlay“ markieren, ohne dafür extra in die Einstellungen der App springen zu müssen.

Die mit dem letzten Update von Albums hinzugekommene CarPlay-Integration erstreckt sich übrigens nicht nur auf die schlichte Anpassung an den Fahrzeugbildschirm, sondern hält mit den „Pinned Albums“ eine attraktive Zusatzfunktion bereit. Hier werden sechs verschiedene Alben quasi für den Schnellzugriff direkt in CarPlay angezeigt.

Die mit dem letzten Update hinzugekommene CarPlay-Integration nehmen wir zum Anlass, an die Musik-App Albums von Adam Linder zu erinnern. Bei Albums ist der Name Programm, die App hat iPhone-Besitzer im Auge, die „wie früher“ komplette Alben anstatt einzelner Songs oder bunt gemischter Wiedergabelisten genießen wollen.

