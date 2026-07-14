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Direkt ohne Router, Mobilfunk oder Cloud

LIL1: Drei-Euro-App macht zwei iPhones ohne Internet zum Babyphone
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Der unabhängige deutsche Entwickler Oliver Janssen hat mit LIL1 eine Babyphone-App für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht. Sie verbindet zwei Geräte direkt miteinander und überträgt Ton und Bild ohne Internetverbindung. Ein Router, Mobilfunkempfang, Benutzerkonto oder ein externer Server ist nicht erforderlich.

LIL1 Privates Babyphone 2500

Für Orte ohne Internet

Damit kann die App auch an Orten ohne Netz eingesetzt werden, etwa auf einem abgelegenen Campingplatz oder in einer Ferienunterkunft in Ländergruppe 3. Voraussetzung ist lediglich, dass sich beide Geräte innerhalb der Reichweite ihrer direkten Funkverbindung befinden. Klassische Funk-Babyphones funktionieren nach einem ähnlichen Grundprinzip, benötigen jedoch eigene Hardware. LIL1 verwendet dagegen bereits vorhandene Apple-Geräte.

LIL1 Privates Babyphone 2 2500

Zur Einrichtung wählen Nutzer auf einem Gerät die Rolle der Babyeinheit und auf dem anderen die der Elterneinheit. Ein einmaliger sechsstelliger Zahlencode koppelt beide Geräte. Die Verbindung nutzt eine verschlüsselte Technik von Apple zum direkten Datenaustausch. LIL1 enthält nach Angaben des Entwicklers weder Analysewerkzeuge noch Softwarepakete externer Anbieter.

Tonübertragung spart Energie, Video startet bei Bedarf

Nach der Kopplung beginnt die Tonübertragung. Das Video lässt sich bei Bedarf einschalten. Dies soll den Akku der Babyeinheit schonen. Die Elterneinheit kann bei ausgeschaltetem Bildschirm auf länger anhaltende laute Geräusche hinweisen. Bei wenig Licht erhöht die Kamera die Helligkeit des Bildes. Der Bildschirm am Kinderbett lässt sich vom zweiten Gerät aus abdunkeln und wieder aktivieren. Auch mehrere Elterngeräte können sich verbinden.

LIL1 Privates Babyphone 3 2500

Die App unterstützt iPhones und iPads ab iOS 17 sowie Macs mit einem Prozessor aus Apples M-Reihe. Nach einer kostenlosen Vorschau von zehn Minuten kostet die Freischaltung einmalig 2,99 Euro. Ein Abonnement ist nicht vorgesehen. Auch ein älteres iPhone oder iPad kann als Babyeinheit dienen. Wer sein übliches Babyphone zu Hause vergessen hat, kann dadurch zwei mitgebrachte Geräte als Ersatz verwenden.

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LIL1: Privates Babyphone
LIL1: Privates Babyphone
Entwickler: Oliver Janssen
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14. Juli 2026 um 18:23 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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