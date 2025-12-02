Mit App und Monitor: Eufy bringt neue Babykamera C10 auf den Markt

Mit dem Babyphone C10 bietet Eufy ein neues Babyphone an, das deutlich günstiger ausfällt als die bisherigen Modelle des Herstellers. Die Kamera liegt preislich bei 139 Euro und soll Eltern eine Kombination aus App-Steuerung und klassischem Monitor bieten.

Damit folgt sie dem Konzept des bekannten Babyphone E20 beziehungsweise des Babyphone E21, setzt jedoch auf einige Vereinfachungen, die den Preis senken.

Unterschiede zu den bisherigen Modellen

Die C10 kann wie die im November 2024 in den Markt eingeführt E20 per App und über den mitgelieferten Monitor genutzt werden. Das Display ist mit jedoch 4,5 Zoll kleiner als beim teureren Modell und liefert eine Auflösung von 480p. Die E20 kommt hier auf 5 Zoll und 720p.

Die Kamera selbst besitzt zudem keinen integrierten Akku. Sie muss dauerhaft mit einem USB-C-Kabel verbunden sein, während der Monitor mit Akku betrieben wird und bis zu zwölf Stunden durchhalten soll. Die E20 kostet aktuell 179 Euro, die E21 liegt bei 220 Euro.

Ausstattung der neuen C10

Trotz des niedrigeren Preises umfasst die C10 zahlreiche Funktionen, die im Alltag wichtig sind. Die Kamera filmt in 2K-Auflösung und ermöglicht ein weites Sichtfeld mit Schwenk- und Neigefunktion sowie vierfachem Zoom. Die Übertragung erfolgt entweder lokal direkt zwischen Monitor und Kamera oder über WLAN per App. Der WLAN-Schalter am Monitor dient dazu, den Onlinezugriff gezielt zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die App unterstützt den Zugriff für mehrere Familienmitglieder und kann Firmware-Aktualisierungen durchführen.

Ein Sensorsystem erkennt Bewegungen, Geräusche, Weinen und Temperaturveränderungen. Die Empfindlichkeit lässt sich anpassen, um unnötige Meldungen zu vermeiden. Zusätzlich bietet die C10 einen sogenannten Privatsphärenmodus. In diesem Zustand dreht sich die Kamera automatisch weg und stoppt Ton und Bild, bis der Modus wieder deaktiviert wird.

Insgesamt positioniert sich die neuen C10 als günstige Alternative zu den bisherigen Modellen des Herstellers und richtet sich an Haushalte, die auf wesentliche Funktionen Wert legen und dennoch per App und Monitor flexibel bleiben möchten.