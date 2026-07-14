„Verbesserte Navigation“: Sonos startet neue iPhone-App

Sonos hat mit der Bereitstellung seiner überarbeiteten App-Navigation begonnen. In der aktuellen Version 87.0.36 lässt sich die neue Oberfläche manuell über die Einstellungen einschalten. Dort steht nun ein Schalter für die verbesserte Navigation bereit. Die Aktualisierung umfasst außerdem Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen.

Die Umstellung erfolgt damit zunächst auf freiwilliger Basis. Nutzer können die neue Bedienung ausprobieren, ohne dauerhaft darauf festgelegt zu sein. Sonos hatte dieses Vorgehen bereits im Juni angekündigt. Damals erklärte das Unternehmen, die neue Navigation zunächst im Rahmen eines Betatests anzubieten und erst später breiter auszurollen.

Drei feste Bereiche ersetzen versteckte Bedienwege

Im Mittelpunkt steht eine Navigation mit einer unten im Bildschirm positionierten Tableiste. Die wichtigsten Bereiche der App sollen dadurch direkt erreichbar sein. Sonos reagiert damit auf Kritik an der bisherigen Oberfläche, die häufig verwendete Funktionen teilweise hinter Gesten und mehreren Inhaltsebenen verbarg.

Das neue Konzept orientiert sich stärker an den üblichen Bedienmustern von iOS und Android. Nutzer sollen schneller erkennen können, wo sich die Startansicht, die Systemsteuerung und die Suche befinden. Damit verändert Sonos nicht nur einzelne Funktionen, sondern erneut die grundlegende Struktur der Anwendung.

Auch die Lautstärkeregelung erhält eine neue Oberfläche. Sie soll insbesondere die Steuerung mehrerer Lautsprecher und verbundener Gruppen übersichtlicher machen. Hinzu kommen Optionen für die Sortierung und Ausrichtung der im System eingerichteten Sonos Produkte. Auf diese Weise lässt sich deren Darstellung stärker an die räumliche Anordnung im Haushalt anpassen.

Optionaler Start soll Probleme früh sichtbar machen

Die neue Navigation muss ausdrücklich in den App-Einstellungen aktiviert werden. Sonos kann die Oberfläche dadurch schrittweise erproben und Rückmeldungen sammeln, während die bisherige Bedienung vorerst verfügbar bleibt.

Der vorsichtige Wechsel steht im Zusammenhang mit den Problemen nach dem App Neustart im Mai 2024. Damals fehlten zahlreiche zuvor verfügbare Funktionen. Zudem berichteten Nutzer über Schwierigkeiten bei der alltäglichen Steuerung ihrer Audiosysteme. Sonos reichte daraufhin über mehrere Aktualisierungen entfernte Funktionen nach und überarbeitete Teile der Systemeinstellungen.

Mit Version 87.0.36 erreicht die angekündigte Neuausrichtung nun erstmals die App.