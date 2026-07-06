LightsOn: Freies Aufbauspiel motiviert zu mehr Bewegung

Fitness-Apps setzen meist auf Schrittzahlen, Aktivitätsringe oder Auszeichnungen. Die neue iPhone-App LightsOn verfolgt einen anderen Ansatz und verbindet die in Apple Health erfasste Bewegung mit einem einfachen Städtebauspiel.

Die Grundidee ist schnell erklärt: Jede Aktivkalorie, die beim Gehen, Laufen oder anderen Workouts verbrannt wird, lädt den Akku der virtuellen Stadt auf. Solange genügend Energie vorhanden ist, bleiben die Lichter eingeschaltet, neue Einwohner ziehen ein und weitere Gebäude können entstehen. Sinkt der Energiespeicher auf null, kommt es zum Stromausfall und die Bevölkerung verlässt nach und nach die Stadt.

Der in Tübingen ansässige Entwickler Jirko Cernik beschreibt LightsOn selbst als eine Mischung aus Aktivitätstracker und Idle-Spiel. Bereits kurze Spaziergänge reichen zu Beginn aus, um die Stadt zu versorgen. Mit wachsender Einwohnerzahl steigt jedoch auch der Energiebedarf. Wer seine Stadt weiter ausbauen möchte, muss sich entsprechend häufiger bewegen.

Gebäude, Steuern und Upgrades sorgen für Fortschritt

Neben der eigentlichen Bewegung bietet LightsOn einige typische Elemente aus Aufbau- und Wirtschaftssimulationen. Spieler können unter anderem Schulen, Krankenhäuser oder Fabriken errichten. Über ein einfaches Steuersystem lassen sich zusätzliche Credits erwirtschaften, die wiederum in neue Gebäude und Erweiterungen investiert werden. Wer mehr Energie erzeugt als benötigt, kann den Überschuss auch für dekorative Elemente wie Feuerwerke verwenden.

Die Aktivitätsdaten werden automatisch aus Apple Health übernommen. Ein manuelles Erfassen von Trainingseinheiten ist nicht erforderlich. Während die App geschlossen ist, entwickelt sich die Stadt im Hintergrund weiter und kann beim nächsten Start erneut verwaltet werden.

Der Entwickler betont, dass LightsOn vollständig kostenlos angeboten wird. Die App verzichtet auf Werbung ebenso wie auf In-App-Käufe. Nach eigenen Angaben werden außerdem keine Gesundheitsdaten an Server übertragen. Sämtliche Fitnessdaten verbleiben auf dem jeweiligen Gerät. Der Programmierer gibt an, die Anwendung ursprünglich für die eigene Motivation entwickelt zu haben und sie nun kostenlos zur Verfügung zu stellen.