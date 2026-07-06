Der Anbieter Lisen hat ein einfaches 2-in-1-Kombi-Ladegerät im Programm, mit dem man das iPhone, die Apple Watch und auch AirPods laden kann. Wie es scheint, steht hier eine neue Generation vor der Tür. Das aktuelle Modell aus dem Jahr 2025 lässt sich nämlich aktuell zum bisherigen Bestpreis laden. Mit dem Rabattcode EOEKA5Y9 reduziert sich der Preis bei Amazon auf lediglich 10,99 Euro.

Vorab sei darauf hingewiesen, dass bei diesem Preis kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Immerhin bekommt man jedoch neben dem Ladegerät noch ein anderthalb Meter langes USB-C-Ladekabel im Textilmantel, das sich mithilfe eines ebenfalls beiliegenden Adapters auch an USB-A-Netzteilen verwenden lässt.

Bei dem Ladegerät selbst handelt es sich um einen magnetischen Ladepuck, dessen Lademodul für die Apple Watch ausgeklappt zugleich als Stütze dient, wenn man das Gerät als iPhone-Ständer nutzt. Das Smartphone kann dabei laut Beschreibung nicht nur im Hochformat, sondern auch quer geladen werden, was für die Unterstützung von Apples StandBy-Modus vorausgesetzt wird. Wie gut oder schlecht das funktioniert, konnten wir mangels Testgerät bislang leider nicht selbst ausprobieren.

Legt man das Ladegerät komplett ausgeklappt und flach auf den Tisch, kann man damit beispielsweise zugleich eine Apple Watch und die Ladehülle der AirPods mit Strom versorgen.

Netzteile ebenfalls günstig erhältlich

Für den dauerhaften Einsatz auf dem Schreib- oder Nachttisch gibt es wahrscheinlich elegantere und bessere Lösungen. Das günstige 2-in-1-Ladegerät von Lisen bewirbt sich mit dem aktuellen Aktionspreis insbesondere als kompakter und flexibler Begleiter für unterwegs. Ein passendes Netzteil bekommt man ebenfalls günstig. Beispielsweise mit 40 Watt und jeweils zwei Anschlüssen für USB-C und USB-A im Haribo-Design für 8,49 Euro oder als Iniu-Doppelpack mit je zwei 30-Watt-Steckern und Ladekabeln für 15,99 Euro.

Beachtet, dass ihr den Aktionscode EOEKA5Y9 beim Kaufabschluss im Bereich „Zahlungsmethode“ eingeben und aktivieren müsst, um den Sonderpreis zu erhalten.