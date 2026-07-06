Für iPhone, Apple Watch und AirPods
Lisen senkt Preis für 2-in-1-Ladegerät auf 10,99 Euro
Der Anbieter Lisen hat ein einfaches 2-in-1-Kombi-Ladegerät im Programm, mit dem man das iPhone, die Apple Watch und auch AirPods laden kann. Wie es scheint, steht hier eine neue Generation vor der Tür. Das aktuelle Modell aus dem Jahr 2025 lässt sich nämlich aktuell zum bisherigen Bestpreis laden. Mit dem Rabattcode EOEKA5Y9 reduziert sich der Preis bei Amazon auf lediglich 10,99 Euro.
Vorab sei darauf hingewiesen, dass bei diesem Preis kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Immerhin bekommt man jedoch neben dem Ladegerät noch ein anderthalb Meter langes USB-C-Ladekabel im Textilmantel, das sich mithilfe eines ebenfalls beiliegenden Adapters auch an USB-A-Netzteilen verwenden lässt.
Bei dem Ladegerät selbst handelt es sich um einen magnetischen Ladepuck, dessen Lademodul für die Apple Watch ausgeklappt zugleich als Stütze dient, wenn man das Gerät als iPhone-Ständer nutzt. Das Smartphone kann dabei laut Beschreibung nicht nur im Hochformat, sondern auch quer geladen werden, was für die Unterstützung von Apples StandBy-Modus vorausgesetzt wird. Wie gut oder schlecht das funktioniert, konnten wir mangels Testgerät bislang leider nicht selbst ausprobieren.
Legt man das Ladegerät komplett ausgeklappt und flach auf den Tisch, kann man damit beispielsweise zugleich eine Apple Watch und die Ladehülle der AirPods mit Strom versorgen.
Netzteile ebenfalls günstig erhältlich
Für den dauerhaften Einsatz auf dem Schreib- oder Nachttisch gibt es wahrscheinlich elegantere und bessere Lösungen. Das günstige 2-in-1-Ladegerät von Lisen bewirbt sich mit dem aktuellen Aktionspreis insbesondere als kompakter und flexibler Begleiter für unterwegs. Ein passendes Netzteil bekommt man ebenfalls günstig. Beispielsweise mit 40 Watt und jeweils zwei Anschlüssen für USB-C und USB-A im Haribo-Design für 8,49 Euro oder als Iniu-Doppelpack mit je zwei 30-Watt-Steckern und Ladekabeln für 15,99 Euro.
Beachtet, dass ihr den Aktionscode EOEKA5Y9 beim Kaufabschluss im Bereich „Zahlungsmethode“ eingeben und aktivieren müsst, um den Sonderpreis zu erhalten.
Danke für den Tipp, diese Angaben und bildgstaltung halte ich für reißerisch auf Amazon, das Größenverhältnis auf Bild 3 stimmt nicht.
Dann die produktbeschreibung stimmt so auch nicht ganz ,denn ab iPhone 16 wird sogar 25watt unterstützt und zu guter letzt hab ich noch keine Angabe zur Watch ladeleistung gesehen
Ich finde es optisch durchaus ansprechend. Technisch ist es für mich aber aufgrund der langsamen Ladegeschwindigkeiten nicht mehr tragbar. Ich lade iPhone und AW Ultra zumeist zwischendurch, dabei nie voll, genieße dabei, dass die höheren Ladegeschwindigkeiten für kurze Ladezeiten sorgen. Wer ständig über Nacht laden mag, kann ja zugreifen.
Hat funktioniert – danke!
Für „mal laden zwischendurch“ reicht das alle Male und auch als Reiseausstattung für’s Hotelzimmer. Hab’s seit einem Jahr im Einsatz.
Hab das Teil schon länger im Einsatz und es funktioniert wunderbar. Lädt aber langsam, das ist mir über Nacht egal. Die LED geht bei aufgelegtem iPhone aus.
Gutschein funktioniert nicht mehr…
Funktioniert schon noch. Gerade probiert. In der App hat aber Amazon die UX geändert. Nachdem man den Code eingegeben hat, muss man im Feld noch auf den Pfeil drücken. Direkt mit „Weiter“ wird der Code nicht aktiviert
Habe das Ladegerät seit 2 Jahren im Einsatz. Es hat einen genialen Formfaktor. Egal ob Iphone oder Watch im Nightstand Modus, flach am Tisch. Alles machbar. Das Scharnier hält nach 2 Jahren noch superstabil. Es hat alle Iphones, Airpods und meine Watch über die Jahre perfekt aufgeladen. Watch und Iphone liegen jede Nacht drauf. Gerade hier zeigt sich, warum die 15 Watt gar nicht so doof sind. Nach 1,5 Jahren ist mein Akku noch auf 91% max. Kapazität. Mit dauerndem Schnelladen wäre das sicher nicht der Fall. Auch meine 5 Jahre alte Apple Watch 6 hat noch Akku für den ganzen Tag. Ich lade gerne langsam über Nacht. Für 20€ kann man nix verkehrt machen und für 10 schon gar nicht.
Dieses Teil begleitet mich seit 3 Jahren auf Reisen. Das beiliegende geflochtene USB-C Kabel ist eine Wucht. Funktioniert auch mit CarPlay einwandfrei. Ich habe das Teil damals bei Amazon für 7 Euro bekommen. Ein 100% no Brauner. Über Nacht lädt es das iPhone und die Ultra tadellos. Toll ist auch dass man es als umgedrehtes V aufstellen kann. Für den 10er lege ich mir eins in die zweite Tasche.