Light Flip: Klapphandy mit 5G und bewusst begrenztem Funktionsumfang

Der auf minimalistische Mobiltelefone spezialisierte Hersteller Light hat mit dem Light Flip ein neues Klapphandy vorgestellt. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die telefonisch erreichbar bleiben möchten, aber auf soziale Netzwerke, App Stores und dauerhaft sichtbare Benachrichtigungen verzichten wollen. Eine Idee, die auch Geräte wie das Mudita Kompakt verfolgen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Die ersten Geräte sollen im April 2027 ausgeliefert werden.

Im zusammengeklappten Zustand misst das Light Flip 110 × 58 × 19 Millimeter und wiegt 160 Gramm. Einen Bildschirm auf der Außenseite gibt es bewusst nicht. Lediglich eine kleine Leuchte informiert über neue Ereignisse. Erst nach dem Aufklappen wird das 2,8 Zoll große OLED-Display sichtbar. Bedient wird das Telefon nicht per Touchscreen, sondern über Zifferntasten, ein Steuerkreuz und zusätzliche Funktionstasten.

LightOS statt klassischem Smartphone-System

Als Betriebssystem kommt LightOS zum Einsatz. Die Software bietet ausgewählte Funktionen wie Kalender, Wecker, Navigation, Wettervorhersage, Musik, Podcasts, Notizen, Sprachmemos und einen Zwei-Faktor-Authentifikator. Für Nachrichten stehen eine T9-Worterkennung, Spracheingabe und Audiomitteilungen bereit. Eine offene Entwicklerplattform soll künftig zusätzliche Werkzeuge ermöglichen. Ein uneingeschränkter App Store ist jedoch nicht vorgesehen.

Im Inneren arbeitet ein MediaTek-Prozessor zusammen mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz. Das Telefon unterstützt 5G und LTE, WLAN, Bluetooth 5.0 sowie GPS. Zur Ausstattung gehören außerdem USB-C, ein klassischer Kopfhöreranschluss, Stereo-Lautsprecher und eine rückseitige Kamera. Der Sensor löst mit 50 Megapixeln auf, gespeichert werden Bilder mit 12 Megapixeln. Der Akku bietet eine Kapazität von 1.800 mAh. Das Gehäuse ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Kontaktloses Bezahlen ist mangels NFC aber leider nicht möglich.

Deutsche Mobilfunknetze werden unterstützt

Nach Angaben des Herstellers ist das Light Flip in Deutschland mit den Netzen von Telekom, Vodafone, O2 und 1&1 Drillisch kompatibel. Das Betriebssystem steht zunächst nur auf Englisch zur Verfügung. Eingehende Nachrichten können verschiedene Sprachen und Sonderzeichen darstellen. Die Tastatur unterstützt unter anderem das deutsche QWERTZ-Layout. Weitere Sprachversionen sind geplant, einen Termin nennt Light jedoch nicht.

Das entsperrte Light Flip kostet im Rahmen der Vorbestellung 299 Dollar. Die erste Produktionscharge für April 2027 ist bereits vergriffen. Weitere Auslieferungen sind für Ende April sowie Mai vorgesehen.

Ein wirklich nettes Zweit-Handy, aber aufgepasst: Bei Bestellungen nach Deutschland können zusätzlich Mehrwertsteuer, Zollgebühren und weitere Einfuhrkosten anfallen.