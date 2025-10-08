Neue LIFT-Tarife bei NettoKOM: Unbegrenzt, aber nicht automatisch

Der im Netz der Teleónica funkende Discounter-Telco NettoKOM bietet mit den neuen LIFT-Tarifen ein Prepaid-Modell, das eine unbegrenzte Datennutzung in Aussicht stellt. Die LIFT-Tarife ermöglichen es Nutzern, jeweils 1 GB kostenlos nachzubuchen, sobald das gebuchte Datenvolumen fast aufgebraucht ist.

Dieser Schritt lässt sich beliebig oft wiederholen, allerdings nur manuell. Wer dauerhaft online bleiben will, muss regelmäßig aktiv werden: App öffnen, Verbrauch prüfen, Nachbuchung bestätigen.

Was auf den ersten Blick nach einem günstigen Unlimited-Tarif klingt, bringt in der Praxis viele kleine Unterbrechungen mit sich. Denn statt einer durchgehenden Verbindung ohne Limit sind ständige Bestätigungen nötig, um weitere Datenpakete freizuschalten. Für Nutzer, die auf eine stabile und durchgängige Internetverbindung mit kontinuierlichem Datendurchsatz angewiesen sind, kann dies entsprechend schnell nerven.

Günstige Einstiegspreise, hoher Bedienaufwand

Mit monatlichen Preisen ab 9,99 Euro für 25 GB bei bis zu 50 Mbit/s fällt der Einstieg attraktiv aus. Auch 50 GB und 100 GB Varianten sind erhältlich, jeweils mit höheren Geschwindigkeiten. Alle Varianten enthalten eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming. Doch wer die in Aussicht gestellte „Unbegrenztheit“ tatsächlich nutzen möchte, muss bereit sein, regelmäßig einzugreifen.

Im Unterschied zu klassischen Unlimited-Tarifen, bei denen keine weiteren Schritte erforderlich sind, bleibt bei NettoKOM das Datenvolumen technisch begrenzt – nur die Anzahl der Nachbuchungen ist offen. Wer dauerhaft hohe Datenmengen nutzen will, muss die Nutzung aktiv begleiten. Das macht LIFT zu einem günstigen, aber wenig komfortablen Angebot für Daueranwender.

Vergleichbar mit Lidl Connect

Ein ähnliches Prinzip verfolgt auch Lidl Connect mit seinen seit Kurzem erhältlichen „Unlimited On Demand Tarifen“. Diese erlauben es Nutzerinnen und Nutzern, das ursprünglich gebuchte Datenvolumen in 1-GB-Schritten kostenfrei nachzubuchen, sobald es aufgebraucht ist. Wie bei NettoKOM erfolgt auch hier die Nachbuchung manuell über App oder Webportal.

Auch bei Lidl ist das unbegrenzte Datenversprechen an wiederholte Nutzereingriffe geknüpft. Wer dauerhaft online sein will, muss regelmäßig selbst aktiv werden.