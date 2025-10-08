Magnetverschluss auf beiden Seiten
Doppelseitig und magnetisch: MOFT Snap Duo für die Apple Watch
Der Zubehörhersteller MOFT, den viele Anwender wohl vor allem durch seine faltbaren Accessoires kennen werden, erweitert sein Sortiment um ein Apple-Watch-Armband mit beidseitigem Magnetverschluss.
Das neue „Snap Duo Watch Band“ verzichtet auf eine definierte Vorder- oder Rückseite. Nutzer können das Band in beliebiger Ausrichtung anlegen. Möglich wird dies durch Magnetflächen auf beiden Seiten, die den Verschluss unabhängig vom Bandverlauf sichern. Das beschleunigt das Anlegen der Uhr und vermeidet lästiges Umdrehen des Bands.
Gefertigt ist das Armband aus strukturiertem Silikon. Die leicht angeraute Oberfläche soll für angenehmes Tragen sorgen, auch bei längerer Nutzung oder schweißtreibenden Aktivitäten. Das Material ist wasserabweisend und flexibel. Die Armbandenden überlappen beim Tragen leicht, wodurch ein nahtloser Look entsteht.
Farbliche Varianten und Kombinationsmöglichkeiten
MOFT setzt bei seinem Armband nicht nur auf Funktion, sondern auch auf flexible Gestaltung. Die Snap-Duo-Bänder sind reversibel eingefärbt. Jede Seite zeigt eine andere Farbe. Je nachdem, wie das Band getragen oder gewendet wird, ergeben sich dadurch bis zu vier mögliche Farbkombinationen pro Exemplar. Zu den verfügbaren Farbvarianten zählen Kombinationen wie Tiefschwarz und Strandweiß, Marineblau und Nebelbucht oder Sonnenaufgang und Eisnebelblau.
Das Armband ist in zwei Größen erhältlich, passend für Apple-Watch-Modelle mit 42 oder 46 Millimetern. Der Preis liegt bei 44,99 Euro.
Viele Armbänder bei den Prime Days
Solltet ihr im Markt für ein neues Apple Watch Armband sein, dann lohnt sich ein Blick auf die Drittanbieter-Stores bei Amazon. Dort haben im Rahmen der noch heute laufenden Prime Deal Days viele Händler ihre inoffiziellen Armbänder für die Apple Watch deutlich im Preis reduziert.
Kann mir jemand bitte erklären, was das für Watch Faces sind?
Keine realen.
Uhrengesichter
MOFT macht coole Produkte. Ich liebe das Dynamic Folio für mein iPad.
Stört dann garantiert dem Kompass.
Warum? Apple selber hat auch magnetische Armbänder. Da stört auch nix.
…wird stets, auch seitens Apple, drauf hingewiesen… Einschränkungen habe ich bislang nicht wirklich wahrgenommen…
Richtig ist: KANN den Kompass (natürlich) stören, falls die Magnete sehr stark sind.
Aber so starke Magnete wären dann wieder kam alltagstauglich, weil das öffnen des Bandes dann echt schwer wäre
Wer hat behauptet, dass der Kompass magnetisch funktioniert. MMn wertet der Kompass die GPS Infos aus.
Da kann also kein Magnet stören…
Das stimmt nicht, dann würde er viel zu träge sein und nur in Bewegung funktionieren. Mein Milanese Armband von Apple beeinflusst auch den Kompass, dann hängt er leicht nach links versetzt.
Was sind das für Watch-Faces?
Wahrscheinlich Fotos
Das Faliogo war vor dem Prime Tag genau so teuer, extra dafür wieder hoch gegangen. Keepa schauen hilft falsche Angebote zu identifizieren.
Das stimmt. Denkt man viel zu selten dran.
Es wäre schön, wenn für die Watch 10 in 42 mm auch ein längeres Band zur Verfügung stehen würde.
Weiß vielleicht jemand aus den Followern wer längere Bänder für die Watch 10 in 42 mm liefern kann?
Abnehmen wäre günstiger!
Hab ich bestellt, geht aber wieder zurück. Sieht zwar gut aus und qualitativ auch gut auf den ersten Blick aber mir ist es zu dünn und ich bin mir nicht sicher ob das auch wirklich so hält wie es gedacht ist.
45€ sind deutlich zu teuer für das was man bekommt
Dann lieber 98€ für ein Apple Band
Viel zu teuer für einen Drittanbieter.
Schön, dass du festlegst, wie teuer ein Drittanbieter sein darf. Gibt halt noch was anderes als Temu und AliExpress.
Ich habe die Lululook in allen Farben, die sind einfach unverwüstlich und richtig gut. Für den Kurs kann man nichts besseres kaufen
Witzige Idee. Leider bisschen wenig / nicht die richtigen Farbkombinationen für meinen Geschmack.