Magnetverschluss auf beiden Seiten

Doppelseitig und magnetisch: MOFT Snap Duo für die Apple Watch
Der Zubehörhersteller MOFT, den viele Anwender wohl vor allem durch seine faltbaren Accessoires kennen werden, erweitert sein Sortiment um ein Apple-Watch-Armband mit beidseitigem Magnetverschluss.

Watchbands1 A7aba0ce A869 4b6e 9d2c 6209f2e8fbb5

Das neue „Snap Duo Watch Band“ verzichtet auf eine definierte Vorder- oder Rückseite. Nutzer können das Band in beliebiger Ausrichtung anlegen. Möglich wird dies durch Magnetflächen auf beiden Seiten, die den Verschluss unabhängig vom Bandverlauf sichern. Das beschleunigt das Anlegen der Uhr und vermeidet lästiges Umdrehen des Bands.

Gefertigt ist das Armband aus strukturiertem Silikon. Die leicht angeraute Oberfläche soll für angenehmes Tragen sorgen, auch bei längerer Nutzung oder schweißtreibenden Aktivitäten. Das Material ist wasserabweisend und flexibel. Die Armbandenden überlappen beim Tragen leicht, wodurch ein nahtloser Look entsteht.
Farbvarianten Moft

Farbliche Varianten und Kombinationsmöglichkeiten

MOFT setzt bei seinem Armband nicht nur auf Funktion, sondern auch auf flexible Gestaltung. Die Snap-Duo-Bänder sind reversibel eingefärbt. Jede Seite zeigt eine andere Farbe. Je nachdem, wie das Band getragen oder gewendet wird, ergeben sich dadurch bis zu vier mögliche Farbkombinationen pro Exemplar. Zu den verfügbaren Farbvarianten zählen Kombinationen wie Tiefschwarz und Strandweiß, Marineblau und Nebelbucht oder Sonnenaufgang und Eisnebelblau.

Moft Kompatibilitaet

Das Armband ist in zwei Größen erhältlich, passend für Apple-Watch-Modelle mit 42 oder 46 Millimetern. Der Preis liegt bei 44,99 Euro.

Produkthinweis
MOFT Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 40/41/42/38mm Damen Herren, Doppelseitiges Magnetisches Silikon... 44,99 EUR

Viele Armbänder bei den Prime Days

Solltet ihr im Markt für ein neues Apple Watch Armband sein, dann lohnt sich ein Blick auf die Drittanbieter-Stores bei Amazon. Dort haben im Rahmen der noch heute laufenden Prime Deal Days viele Händler ihre inoffiziellen Armbänder für die Apple Watch deutlich im Preis reduziert.

Produkthinweis
Faliogo Nylon Band für Apple Watch 10 Armband 46mm 45mm 44mm 42mm 49mm - Damen Herren Sportarmband mit... 12,74 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
08. Okt. 2025 um 09:30 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    24 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Kann mir jemand bitte erklären, was das für Watch Faces sind?

    Antworten Melden

  • MOFT macht coole Produkte. Ich liebe das Dynamic Folio für mein iPad.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Das Faliogo war vor dem Prime Tag genau so teuer, extra dafür wieder hoch gegangen. Keepa schauen hilft falsche Angebote zu identifizieren.

    Antworten Melden

  • Es wäre schön, wenn für die Watch 10 in 42 mm auch ein längeres Band zur Verfügung stehen würde.

    Antworten Melden

  • Hab ich bestellt, geht aber wieder zurück. Sieht zwar gut aus und qualitativ auch gut auf den ersten Blick aber mir ist es zu dünn und ich bin mir nicht sicher ob das auch wirklich so hält wie es gedacht ist.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich habe die Lululook in allen Farben, die sind einfach unverwüstlich und richtig gut. Für den Kurs kann man nichts besseres kaufen

    Antworten Melden

  • Witzige Idee. Leider bisschen wenig / nicht die richtigen Farbkombinationen für meinen Geschmack.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

