Doppelseitig und magnetisch: MOFT Snap Duo für die Apple Watch

Der Zubehörhersteller MOFT, den viele Anwender wohl vor allem durch seine faltbaren Accessoires kennen werden, erweitert sein Sortiment um ein Apple-Watch-Armband mit beidseitigem Magnetverschluss.

Das neue „Snap Duo Watch Band“ verzichtet auf eine definierte Vorder- oder Rückseite. Nutzer können das Band in beliebiger Ausrichtung anlegen. Möglich wird dies durch Magnetflächen auf beiden Seiten, die den Verschluss unabhängig vom Bandverlauf sichern. Das beschleunigt das Anlegen der Uhr und vermeidet lästiges Umdrehen des Bands.

Gefertigt ist das Armband aus strukturiertem Silikon. Die leicht angeraute Oberfläche soll für angenehmes Tragen sorgen, auch bei längerer Nutzung oder schweißtreibenden Aktivitäten. Das Material ist wasserabweisend und flexibel. Die Armbandenden überlappen beim Tragen leicht, wodurch ein nahtloser Look entsteht.



Farbliche Varianten und Kombinationsmöglichkeiten

MOFT setzt bei seinem Armband nicht nur auf Funktion, sondern auch auf flexible Gestaltung. Die Snap-Duo-Bänder sind reversibel eingefärbt. Jede Seite zeigt eine andere Farbe. Je nachdem, wie das Band getragen oder gewendet wird, ergeben sich dadurch bis zu vier mögliche Farbkombinationen pro Exemplar. Zu den verfügbaren Farbvarianten zählen Kombinationen wie Tiefschwarz und Strandweiß, Marineblau und Nebelbucht oder Sonnenaufgang und Eisnebelblau.

Das Armband ist in zwei Größen erhältlich, passend für Apple-Watch-Modelle mit 42 oder 46 Millimetern. Der Preis liegt bei 44,99 Euro.

