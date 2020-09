Lieferungen: Paket-Tracking-Klassiker startet Abo-Modell heute

Anfang des Monats hat Mike Piontek, langjähriger Entwickler traditionsreichen Universal-App „Lieferungen“ – manchen Anwendern besser unter der englischen Bezeichnung „Deliveries“ bekannt – angekündigt, seine Applikation Ende des Monats auf das einzige von Apple zugelassene Geschäftsmodell umzuziehen, dass einen langfristigen Fortbestand sichern kann. Upgrade-Preise unterstützt der App Store bekanntlich nicht, „Lieferungen“ wird fortan nur noch im Abo erhältlich sein.

Die alten Apps wurden soeben aus dem App Store entfernt, die neuen dürften innerhalb der nächsten Stunden erscheinen.

Nach der grundsätzlichen Ankündigung der Richtungsänderung hat Piontek jetzt Details zum Wechsel des Geschäftsmodells nachgereicht und dürfte Kritikern etwas Wind aus den Segeln nehmen.

Lange Schonfrist für Bestandskunden

So wird die neue Version 9 der Lieferungen-App, für Besitzer der bislang erhältlichen Version 8 mit einer kostenlosen Übergangszeit starten. Alle bisherigen Käufer der App erhalten das Abo kostenlos für bis zu 18 Monate ab Kaufdatum. Anwender, die die App vor mehr als 18 Monaten gekauft haben, bekommen immerhin noch vier Monate geschenkt und erhalten ein Gratis-Abonnement bis zum 1. Februar 2021.

Wie berichtet lässt sich die Lieferungen-App auch ohne Premium-Abo nutzen, allerdings können hier nur schon vorhandene und archivierte Lieferungen eingesehen werden, wer neue hinzufügen möchte benötigt das Abo. Eine Ausnahme existiert für Bestandskunden: Diese dürfen auch weiterhin neue Tracking-Nummern hinzufügen. Wie der Entwickler hier (nach dem Klick auf „Learn More“) erklärt.

Moderate Jahreskosten

Auch die Preise für Lieferungen 9 stehen bereits fest. Der Zugriff auf die Paket-Tracking-Anwendungen für Mac, Phone, iPad und Apple Watch kostet 1,09 Euro pro Monat bzw. 5,49 Euro pro Jahr.

Wir setzen auf die Lieferungen-App so lange wir zurückdenken könne und haben Delieveris bereits als Widget im Dashboard von OS X genutzt. Entsprechen werden wir Piontek wohl auch nach dem heutigen Update die Treue halten – Lieferungen wurde stets ordentlich gepflegt und begeistert uns mit seinem E-Mail-Dienst. Neue Tracking-Nummern lassen sich an diesen per E-Mail senden und tauchen wenig später in der eigenen Übersicht auf.

Alternative ohne Abo

Da wir aber auch die kategorischen Abo-Verweigerer gut verstehen können, hier die populärste Alternativ-Empfehlung aus den Kommentaren der letzen News zum Thema: ParcelTrack.