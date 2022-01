Lieferando: Fahrer müssen Räder nicht mehr selbst stellen

Was bis zum Jahreswechsel nur in Regionen mit eigenem Fahrradlager möglich war, soll ebenfalls bis Ende des ersten Quartals bundesweit angeboten werden: Fahrer sollen in ganz Deutschland gestellte Räder ihres Arbeitgebers benutzen können. Für den Einsatz privater Räder will Lieferando fortan eine Kilometerpauschale von 14 Cent pro gefahrenem Kilometer zahlen.

Der weltweit aktive Lieferdienst-Anbieter Just Eat Takeaway.com hat die Beschäftigungsbedingungen seiner in Deutschland angestellten Kurierfahrer verbessert und verteilt nicht nur eine Moderate Lohnerhöhung, sondern beseitigt auch einen der größten Kritikpunkte: Fahrer müssen sich fortan nicht mehr um die Bereitstellung eines eigenen Fahrrads kümmern.

