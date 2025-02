Liebherr zieht der Einkaufslisten-App „HNGRY“ den Stecker

Die Einkaufslisten-App HNGRY wird eingestellt. Trotz ihrer großen Beliebtheit hat das hinter dem Angebot stehende Unternehmen Liebherr-Hausgeräte nun angekündigt, dass die Anwendung Ende März aus dem App Store verschwindet und damit verbunden auch sämtliche mit dem Angebot verbundene Funktionen eingestellt werden.

Vor ziemlich genau fünf Jahren hatten wir „HNGRY“ als neuen Stern unter den Einkaufslisten-Apps vorgestellt. Die Anwendung war damals mit sinnvollen Funktionen ausgestattet und optisch ansprechend gestartet. Was anfangs wie nettes „Hobby-Projekt“ wirkte, das für die Küchengeräte des Herstellers die Werbetrommel rühren soll, hat sich nach und nach zu einem kommerziellen Produkt entwickelt. Liebherr hat ein Abomodell eingeführt und zuletzt sogar eine korrespondierende Kamera angeboten, mit deren Hilfe man stets einen Überblick über die im Kühlschrank vorhandenen Artikel haben sollte. Die Kamera sendet zu diesem Zweck jedes Mal, wenn der Kühlschrank geschlossen wird, ein Bild von dessen Innenleben an die App.

Abo und Kamera werden erstattet

Für intensive und vor allem für zahlende Nutzer des Angebots von Liebherr kommt diese Nachricht mit lediglich sechs Wochen Vorlauf vergleichsweise kurzfristig. Wenigstens zeigt sich der Hersteller kulant und erstattet nicht nur automatisch. Eventuell im Voraus bezahlte Abogebühren, sondern auch den Käufern der zugehörigen Kamera den vollen Kaufpreis in Höhe von 146 euro erstatten. Voraussetzung hierfür ist, dass die Kamera offiziell im Webshop von Liebherr gekauft wurde. Wenn dies der Fall ist, sollte man spätestens vier Wochen nach der endgültigen Einstellung von „HNGRY“ eine Rückerstattung erhalten.

Der Erstattungsbetrag wird laut Liebherr auf das gleiche Zahlungsmittel gutgeschrieben, mit dem man die Kamera zuvor gekauft hat. Sollte hier etwas nicht funktionieren, findet man in den FAQ zur Einstellung von „HNGRY“ weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten.

Welche Alternativen nutzt ihr?

Angesichts dieser Nachricht haben uns inzwischen einige Leser kontaktiert und auch gefragt, was wir als Alternative empfehlen können. Diese Frage reichen wir gerne an euch weiter, mittlerweile hat sich in diesem Bereich ja einiges getan. Nicht zuletzt ist es inzwischen auch möglich, mit iOS-Bordmitteln intelligente Einkaufslisten zu erstellen.