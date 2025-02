Epic Games Store für iOS bietet zwei „Star Wars“-Spiele kostenlos an

Die Betreiber des Epic Games Store für iOS haben im vergangenen Monat damit begonnen, auch regelmäßig ausgewählte Spiele, die normalerweise nur käuflich zu erwerben sind, kostenlos anzubieten. Mit zwei Titeln aus dem „Star Wars“-Universum können im Rahmen dieser Aktion jetzt zwei neue, namhafte Spiele ohne Bezahlung geladen werden.

Die nächste Gratisrunde im Epic Games Store für iOS umfasst die beiden Spiele „Star Wars: Knights of the Old Republic“ und „Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords“. Regulär muss man diese beiden Spiele zum Preis von 8,99 Euro beziehungsweise 13,99 Euro kaufen.

Der erste Teil „Star Wars: Knights of the Old Republic“ spielt viertausend Jahre vor dem Galaktischen Imperium, in einer Zeit, in der die Jedi einen verheerenden Krieg gegen die Sith führen. Hunderte Jedi-Ritter sind gefallen, und nun liegt es am Spieler, das Schicksal des Jedi-Ordens zu bestimmen. Die Fortsetzung knüpft dann fünf Jahre später an diese Ereignisse an. Die Sith-Lords haben die Jedi inzwischen fast vollständig ausgelöscht und stehen kurz davor, die Alte Republik zu vernichten. Die letzte Hoffnung ruht nun auf einem einsamen Jedi…

Alle vier Wochen neue Gratisspiele

Die kostenlosen Angebote im Epic Games Store für iOS sind das Pendant einer schon seit geraumer Zeit verfügbaren Aktion im Epic Games Store für den Desktop. Dort wechseln die kostenlosen Spiele im wöchentlichen Rhythmus, allerdings sind die meisten dieser Titel nur für Windows verfügbar.

Die kostenlos über den Epic Games Store angebotenen iOS-Spiele werden derzeit alle vier Wochen ausgetauscht. Das nächste Update ist für den 20. März angekündigt. Ab 16 Uhr wird es an diesem Tag zwei neue Spiele anstelle der beiden „Star Wars“-Titel geben.

Beachtet, dass der Epic Games Store für iOS ausschließlich innerhalb der Europäischen Union verfügbar ist. Die Grundlage für dieses Angebot sind die von der EU erlassenen Auflagen für digitale Dienstleistungen.