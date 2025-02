Das neue iPhone 16e lässt sich jetzt bei Apple bestellen

Das neue iPhone 16e lässt sich jetzt bei Apple vorbestellen. Offizieller Verkaufsstart ist dann am nächsten Freitag. Ab dem 28. Februar werden nicht nur die im Vorfeld bestellten Geräte bei den Kunden eintreffen, sondern das neue iPhone wird dann auch direkt bei Apple und anderen Händlern zu kaufen sein.

Hier kurz nochmal ein Blick auf die Preise. In der günstigsten Version mit 128 GB Speicher kostet das iPhone 16e in Deutschland 699 Euro. Wer mehr Speicher will, kann entweder die Variante mit 256 GB für 829 Euro wählen oder sich für das Topmodell mit 512 GB Speicher entscheiden. Hier werden dann allerdings satte 1.079 Euro fällig – zum gleichen Preis bekommt man das iPhone 16 mit 256 GB Speicher.

Passende Hüllen auch in Bunt

Apple bietet das mit einem 6,1 Zoll großen Bildschirm ausgestattete iPhone 16e ausschließlich in den Farben Schwarz und Weiß an. Wenn man es etwas farbenfroher mag, hat man die Möglichkeit, direkt bei Apple aus verschiedenen passenden Silikonhüllen zu wählen. Diese ebenfalls neu vorgestellten und auf das iPhone 16e zugeschnitten Cases sind zum Preis von 45 Euro erhältlich. Apple bietet hier über die Farben Schwarz und Weiß hinaus auch die Varianten Seegrün, Fuchsia und Winterblau an.

Falls euch die Hüllenauswahl von Apple nicht begeistert, könnt ihr auch noch ein paar Tage warten. Das neue iPhone kommt ja ohnehin nicht vor nächstem Freitag, und bis dahin dürften noch zahlreiche Drittanbieter ihre Hüllenkreationen in den Handel bringen.

Erstes iPhone mit Apple-Modem

Das iPhone 16e löst das zuvor in drei Generationen erhältliche, aber noch mit einer Home-Taste und einem Lightning-Anschluss ausgestattete iPhone SE ab. Zugleich ist das neue iPhone 16e das erste Smartphone von Apple, das auf ein Modem aus Eigenentwicklung setzt. Der Name C1 deutet bereits an, dass in den kommenden Jahren weitere Generationen dieses Modem-Chips folgen werden. Apple hebt aber schon jetzt die besondere Effizienz dieses Bausteins hervor und spricht von einer deutlichen Verbesserung der Akkulaufzeit.