Google Chrome für iOS integriert Wahlschalter für Standard-Browser

Der Webbrowser Google Chrome ist bereit für iOS 14. Die App kann jetzt anstelle von Safari als Standard-Browser genutzt werden. Die entsprechenden Voraussetzungen hat Google mit der Veröffentlichung von Version 85.0.4183.109 der App eingebaut.

Beta-Tester von iOS 14 können die neue Funktion bereits ausprobieren. Wenn ihr das aktuelle Chrome-Update installiert habt, erscheint in den Einstellungen -> Chrome (nicht in der App selbst, ihre müsst über die Systemeinstellungen gehen) der neuen Eintrag „Standard-Browser-App“. Wählt ihr diese aus, so könnt ihr anstelle von Safari nun auch Chrome als Standardziel für angetippte Links auswählen.

Damit keine Missverständnisse auftreten: Die Neuerung kommt zwar mit dem aktuellen Update der Browser-App, macht sich jedoch nur unter iOS 14 bemerkbar. Unter iOS 13 sieht man weiterhin die alten Einstellungen, ohne diesen Zusatz.

Wechsel der Standard-Apps mit iOS 14

Unter iOS 14 könnt ihr künftig selbst entscheiden, ob ihr Apple-Apps wie Safari und Mail oder lieber eine andere Anwendung verwenden wollt. Apple hat diese Öffnung im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni angekündigt und es scheint zumindest wahrscheinlich, dass der iPhone-Hersteller dadurch auch auf Kritik und Monopolvorwürfe reagiert.