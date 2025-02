Lidl-Plus-App: Discounter testet digitale Pfandbons

Der Lebensmitteldiscounter Lidl erprobt in ausgewählten Filialen die digitale Speicherung von Pfandbons über die Lidl-Plus-App. Kunden scannen dazu am Pfandautomaten einen QR-Code in der App und erhalten den Bon digital. Dieser kann dann bei einem Einkauf durch das Scannen der digitalen Kundenkarte eingelöst werden. Die Bons sind drei Jahre gültig, verfallen aber, wenn das Lidl-Plus-Konto vorher gelöscht wird. Dies berichtet das Fachportal Supermarktblog.

Kaufland scheiterte bereits

Ein vergleichbarer Test lief 2019 bei Kaufland, wurde jedoch nicht bundesweit umgesetzt. Die Funktion war damals nicht in die reguläre Kaufland-App integriert, was viele Nutzer als Nachteil empfanden. Lidl geht nun einen anderen Weg und bietet die Funktion direkt in der bestehenden Lidl-Plus-App an. Ob dies zu einer flächendeckenden Einführung führen wird, bleibt offen.

Disney+ günstiger mit Lidl Plus

Lidl erweiterte sein digitales Angebot er kürzlich und bietet über die Lidl-Plus-App Rabatte für Disney+ an. Neukunden können das Abo-Modell „Standard mit Werbung“ für bis zu zwei Monate kostenlos testen. Danach kostet es 4,99 Euro monatlich, kann aber durch zusätzliche Rabatte weiter reduziert werden. Wer monatlich mindestens 400 Euro bei Lidl ausgibt, kann Disney+ sogar kostenlos nutzen. Voraussetzung ist die Zahlung mit Lidl Pay, um von den Rabatten zu profitieren.

Scan & Go ebenfalls im Test

Neben digitalen Pfandbons testet Lidl mit „Scan & Go“ ein System zur Selbstbedienung an der Kasse. Kunden können ihre Einkäufe während des Einkaufs per App scannen und an der Selbstbedienungskasse bezahlen. Derzeit läuft ein Test in einer Filiale in Neckarsulm. Ziel sei es, Wartezeiten zu verkürzen und den Bezahlvorgang zu erleichtern. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kritisiert jedoch, dass das System ein Smartphone voraussetzt und bestimmte Kundengruppen ausschließen könnte.