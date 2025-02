Trotz Dienstags-Ruhe: iPhone SE 4 steht weiter unmittelbar bevor

Dass Apple kurz vor der Ankündigung des iPhone SE 4 steht, gilt seit mehreren Wochen als gesetzt. Unklar war lediglich der genaue Termin. Während erst der April als wahrscheinlich galt, brachte der für gewöhnlich gut unterrichtete Bloomberg-Analyst Mark Gurman kürzlich die laufenden Woche ins Spiel.

New iPhone SE is still imminent and should be announced by next week, when the company is holding product briefings. Tomorrow there’s a smaller announcement. For Friday, Apple Vision Pro reps are reaching out to press about an announcement to come. M4 MacBook Air within weeks. https://t.co/UabWO0shjY

— Mark Gurman (@markgurman) February 12, 2025