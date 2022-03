Lidl eCharge wird in die Standard-Kunden-App integriert

Die eCharge-App von Lidl hat gerade mal ein Jahr im App Store überlebt. Wie der Discounter mitteilt, wird die für iOS und Android erhältliche Anwendung bereits in der kommenden Woche deaktiviert. Der Funktionsumfang von Lidl eCharge soll dann in die Lidl-Plus-App integriert werden.

Das Konzept von Lidl eCharge hatte es vorgesehen, die Benutzung der bei einem Teil der Filialen des Discounters vorhandenen Elektroladesäulen nur noch mit Anmeldung zu ermöglichen. Bislang waren – beziehungsweise sind – diese völlig frei zu den Öffnungszeiten der Filialen nutzbar, es wird lediglich vorausgesetzt, dass man diese Benutzung auf die Zeit seiner Einkäufe bei Lidl beschränkt.

Lidl wollte die Anmeldepflicht mithilfe der eCharge-App im Laufe des vergangenen Jahres über mehrere Bundesländer hinweg ausbauen, wir haben davon bislang allerdings nichts mitbekommen. Allerdings hat der Discounter das Projekt an sich offenbar keinesfalls eingestampft, nur soll die Authentifizierung in Zukunft dann über die allgemeine Kunden-App Lidl Plus laufen.

eCharge wird in die Lidl-Plus-App integriert

Die Funktionen der eCharge-App will Lidl vom 16. März an innerhalb der Lidl-Plus-App bereitstellen. Nutzer haben dann die Möglichkeit, verfügbare Ladesäulen nach Leistungsklasse zu filtern und sich auch zur nächsten freien Lidl-Ladesäule navigieren zu lassen. Der Ladevorgang selbst lässt sich an den auf App-Anbindung umgestellten Ladesäulen dann per Scan eines QR-Codes aus der Kunden-App von Lidl heraus starten. Ergänzend wird ist in der Lidl-App dann auch eine Übersicht aller in der Vergangenheit durchgeführten Ladevorgänge einsehbar.

Lidl weist darauf hin, dass sich die Ladesäulen der Filialen auch während der voraussichtlich vom 9. bis 16. März andauernden Übergangsphase nutzen lassen. Für Ladesäulen, die zuvor eine Anmeldung erfordert haben, fällt dieser Vorgang dann vorübergehend weg und es wird die direkte Bedienung ermöglicht.