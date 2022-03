AusweisApp2: Neuer Online-Auftritt steht, positives BETA-Fazit

In den ersten 19 Tagen der Testphase sei der PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst für die eID-Funktion schon häufig in Anspruch genommen worden. Insgesamt habe man mehr als 6400 Aktivierungscodes verschickt und damit für die Aktivierung entsprechend vieler Online-Ausweise gesorgt.

Will man die Online-Funktion seines Personalausweises einsetzen, etwa um den persönlichen Punktestand in Flensburg zu erfragen, oder sich ein Service-Konto der Sicherheitsstufe 2 bei den Berliner Bürgerämtern anzulegen, dann führt kein Weg an der AusweisApp2 vorbei, die den Perso über das NFC-Moduls des iPhones ausliest und anschließend zur Authentifizierung bei zahlreichen Online-Diensten eingesetzt werden kann.

Der Name irritiert, stimmt aber: Bei der AusweisApp2 handelt es sich um die offizielle iPhone-Applikation zur Nutzung des digitalen Personlausweises, der im Auftrag der es Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) von der sogenannten Governikus GmbH zur Verfügung gestellt wird.

