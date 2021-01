Lidl eCharge: Kostenloses Elektrotanken künftig nur noch mit App

Für das Elektrotanken an den Ladesäulen des Discounters Lidl wird künftig zwingend eine App vorausgesetzt. Die dafür benötigte Lidl-eCharge-App soll Anfang Februar im Apple App Store sowie im Google Play Store zum Download bereitgestellt werden.

Zu Beginn ist die App nur beim Elektrotanken an Lild-Ladesäulen in Bayern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen sowie in Teilen Baden-Württembergs, Niedersachsens und Thüringens erforderlich. Man kann aber davon ausgehen, dass die App langfristig zur Pflicht bei Benutzung sämtlicher Ladesäulen von Lidl wird. Zum Starten des Ladevorgangs ist dann der Scan eines aufgedruckten QR-Codes erforderlich.

Für die Benutzung ist eine Registrierung erforderlich. Bislang konnten sich Elektro-Fahrer noch anonym und unverbindlich bei den Lidl-Ladesäulen einklinken. Der Ladevorgang selbst wird aber weiterhin kostenlos bleiben, zudem verspricht der Dienstleister hilfreiche Zusatzfunktionen wie die Anzeige von Ladesäulen auf einer interaktiven Karte inklusive Filtermöglichkeiten sowie einen Überblick aller über die App gestarteten Ladevorgänge.