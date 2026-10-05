Apple hat offenbar die Zahl der mit einer iCloud-Adresse nutzbaren E-Mail-Aliasse erhöht. Die vergangene Woche von ersten Nutzern bemerkte Änderung ist auch in Deutschland verfügbar. Statt bislang drei lassen sich nun insgesamt neun Alias-Adressen mit einer iCloud-E-Mail-Adresse verknüpfen.

Neun statt drei Alias-Adressen

Apple hat die Änderung allerdings noch nicht in seinen Support-Dokumenten zu den iCloud-Adressen hinterlegt. Die neue Obergrenze wird bislang lediglich angezeigt, wenn man seine Alias-Adressen bearbeitet oder eine neue Adresse anlegt.

Mit E-Mail-Aliassen lassen sich zusätzliche @icloud.com-Adressen neben der eigentlichen iCloud-Mail-Adresse verwenden. Nachrichten an diese Adressen landen standardmäßig im regulären Posteingang. Auch das Versenden über einen Alias ist möglich, ohne dass dabei die primäre E-Mail-Adresse sichtbar wird.

Nur löschen, nicht ändern

Einmal angelegte Aliasse lassen sich nachträglich nicht ändern, sondern lediglich löschen. Wenn man die maximale Anzahl der Aliasse ausgeschöpft hat und eines davon löscht, muss man sieben Tage warten, bevor ein neues angelegt werden kann.

E-Mail-Aliasse können hilfreich sein, wenn ihr beispielsweise private und berufliche Kommunikation voneinander trennen wollt. Die Funktion eignet sich zudem als temporäre Kontaktmöglichkeit, beispielsweise für Kleinanzeigen oder ähnliche Zwecke.

Zusätzliche Adressen mit dem Plus-Trick

Für die Sortierung von E-Mails steht über die neun von Apple unterstützten Aliasse hinaus eine quasi unbegrenzte Zahl inoffizieller Alias-Adressen zur Verfügung. Wie bei Gmail lassen sich auch iCloud-Adressen um einen +-Zusatz erweitern. E-Mails, die wie in unserem Beispiel oben an die Adresse tim+newsletter@icloud.com gesendet werden, kommen bei der Adresse tim@icloud.com an. Im E-Mail-Programm wird allerdings weiterhin die Adresse inklusive +-Zusatz angezeigt, was beispielsweise das automatische Ablegen in intelligenten Ordnern ermöglicht.