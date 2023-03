Liberty 4 ausprobiert: Ohrhörer mit Herzfrequenzsensor

Was die akustische Wiedergabe angeht, handelt es sich bei den Liberty 4 um sehr gefällige In-Ear-Ohrhörer, die einen sehr breiten Klang und eine solide Geräuschunterdrückung anbieten. Diese kann zwar nicht mit den AirPods Pro von Apple mithalten, kommt aber etwa zu 75 % aProzent an die Störgeräusch-Unterdrückung Apples heran. Die weichen Silikon-Kappen sind sehr angenehm zu tragen, jucken nicht und werden in vier Größen mitgeliefert

Auch die in der App angelegten Trainings, die für die Herzfrequenz-Überwachung mit akustischen Hinweisen gestartet werden müssen, lassen sich nicht an Apple Health übertragen.

Nehmen wir beispielsweise die nun ab Werk integrierte Analyse der aktuellen Herzfrequenz, die über die Kopfhörer automatisch erfolgt und eigentlich für kontinuierliche Messwerte sorgen könnte. Das Problem: Die Daten werden ausschließlich in der Soundcore-Applikation des Herstellers angezeigt und weder an Apples Health-App übergeben, noch ist ein manueller Export vorgesehen.

