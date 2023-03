Apple Watch: watchOS 9.4 berechnet die Batteriekapazität genauer

Noch befindet sich watchOS 9.4 jedoch im Betatest und wurde erst am 28. Februar in Ausgabe Beta 2 veröffentlicht. Mit einer finalen Freigabe dürfte Ende des Monats beziehungsweise Anfang April zu rechnen sein. Warum Apple schon jetzt auf die anstehenden Akku-Verbesserungen aufmerksam macht ist unklar. Für gewöhnlich kommuniziert Apple neue Funktionen von Betriebssystem-Updates erst nach deren allgemeiner Bereitstellung.

Die aktuelle Ausgabe des Apple-Watch-Betriebssystems, watchOS 9, hat Apple am 12. September zum Download bereitgestellt und kurz nach der Freigabe über eine neue, gesonderte Funktion für Altgeräte informiert. Das System-Update, so Apple in dem Hilfe-Dokument #HT210551 („Batterie und Leistung der Apple Watch“), würde sich um die neue Kalibrierung der Akku-Berechnung in älteren Geräte-Modellen kümmern.

