DKB erhöht die Zinsen, DWD bringt Pflanzenmeldungen

Der Deutsche Wetterdienst hat seine offizielle Warnwetter-Applikation in Version 4.1 um neue Pflanzenmeldungen ergänzt. Die Community-Funktion richtet sich an Nutzer der Warnwetter-App und ermöglicht diesen nun lokale Informationen zu Waldpflanzen, Obst und landwirtschaftlichen Kulturen durchzugeben.

Insert

You are going to send email to