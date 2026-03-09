Lern-App NotebookLM erstellt nun filmische Video-Zusammenfassungen

Googles durchaus empfehlenswerte Lern-Applikation NotebookLM wird um eine weitere Darstellungsform erweitert. Neben Text- und Audio-Zusammenfassungen kann die Anwendung künftig auch sogenannte filmische Video-Übersichten erzeugen.

Die Funktion richtet sich an Nutzer, die umfangreiche Inhalte schneller erfassen möchten und dabei zusätzlich visuelle Darstellungen nutzen wollen.

NotebookLM wurde ursprünglich als Werkzeug vorgestellt, das hochgeladene Dokumente analysiert und daraus verständliche Zusammenfassungen erstellt. Nutzer können beispielsweise PDFs, Webseiten oder Notizen importieren. Die Applikation bereitet diese Inhalte anschließend als strukturierte Erklärungen auf. Besonders verbreitet sind bislang Audio-Zusammenfassungen, die in dialogähnlicher Form wiedergegeben werden und sich wie eine kurze Podcast-Episode anhören.

KI kombiniert mehrere Modelle zur Videoerstellung

Die neue Funktion erweitert dieses Konzept um automatisch erzeugte Videos. Statt einfacher Präsentationsfolien mit Sprechertext sollen die neuen Übersichten stärker auf visuelle Elemente setzen. Die Applikation erstellt dafür animierte Sequenzen und grafische Darstellungen, die die Inhalte der hochgeladenen Dokumente zusammenfassen.

Technisch basiert die Funktion auf mehreren KI-Systemen von Google. Dazu gehören Modelle der Gemini-Reihe sowie spezialisierte Video- und Bildgeneratoren. Die Software analysiert zunächst die bereitgestellten Quellen. Anschließend entscheidet sie selbstständig, welche Inhalte hervorgehoben werden sollen und in welcher Reihenfolge sie dargestellt werden. Gleichzeitig wird festgelegt, welche Bildsprache und welche visuelle Struktur für das Thema geeignet ist.

Die KI übernimmt damit eine Rolle, die bei klassischen Videoproduktionen normalerweise Menschen übernehmen. Sie legt Aufbau, Tempo und visuelle Gestaltung fest und passt einzelne Abschnitte an, damit die Darstellung einheitlich bleibt.

Erweiterung der bisherigen Lernfunktionen

NotebookLM hat seine Möglichkeiten in den vergangenen Monaten schrittweise ausgebaut. Erst kürzlich hat Google schon einfache Video-Übersichten sowie eine Unterstützung für mehr als 80 Sprachen eingeführt. Auch die Audio-Zusammenfassungen wurden erweitert und enthalten nun mehr Details als zuvor.

Mit den neuen filmischen Video-Übersichten geht die Applikation einen weiteren Schritt. Inhalte aus Dokumenten können damit nicht nur gelesen oder angehört, sondern auch in bewegten Bildern dargestellt werden.

Die neue Funktion steht zunächst in englischer Sprache zur Verfügung. Zugriff erhalten Nutzer mit einem kostenpflichtigen Google-AI-Ultra-Abonnement.