Eigene Inhalte strukturiert aufbereitet
Lern-App NotebookLM erstellt nun filmische Video-Zusammenfassungen
Googles durchaus empfehlenswerte Lern-Applikation NotebookLM wird um eine weitere Darstellungsform erweitert. Neben Text- und Audio-Zusammenfassungen kann die Anwendung künftig auch sogenannte filmische Video-Übersichten erzeugen.
Die Funktion richtet sich an Nutzer, die umfangreiche Inhalte schneller erfassen möchten und dabei zusätzlich visuelle Darstellungen nutzen wollen.
NotebookLM wurde ursprünglich als Werkzeug vorgestellt, das hochgeladene Dokumente analysiert und daraus verständliche Zusammenfassungen erstellt. Nutzer können beispielsweise PDFs, Webseiten oder Notizen importieren. Die Applikation bereitet diese Inhalte anschließend als strukturierte Erklärungen auf. Besonders verbreitet sind bislang Audio-Zusammenfassungen, die in dialogähnlicher Form wiedergegeben werden und sich wie eine kurze Podcast-Episode anhören.
KI kombiniert mehrere Modelle zur Videoerstellung
Die neue Funktion erweitert dieses Konzept um automatisch erzeugte Videos. Statt einfacher Präsentationsfolien mit Sprechertext sollen die neuen Übersichten stärker auf visuelle Elemente setzen. Die Applikation erstellt dafür animierte Sequenzen und grafische Darstellungen, die die Inhalte der hochgeladenen Dokumente zusammenfassen.
Technisch basiert die Funktion auf mehreren KI-Systemen von Google. Dazu gehören Modelle der Gemini-Reihe sowie spezialisierte Video- und Bildgeneratoren. Die Software analysiert zunächst die bereitgestellten Quellen. Anschließend entscheidet sie selbstständig, welche Inhalte hervorgehoben werden sollen und in welcher Reihenfolge sie dargestellt werden. Gleichzeitig wird festgelegt, welche Bildsprache und welche visuelle Struktur für das Thema geeignet ist.
Die KI übernimmt damit eine Rolle, die bei klassischen Videoproduktionen normalerweise Menschen übernehmen. Sie legt Aufbau, Tempo und visuelle Gestaltung fest und passt einzelne Abschnitte an, damit die Darstellung einheitlich bleibt.
Erweiterung der bisherigen Lernfunktionen
NotebookLM hat seine Möglichkeiten in den vergangenen Monaten schrittweise ausgebaut. Erst kürzlich hat Google schon einfache Video-Übersichten sowie eine Unterstützung für mehr als 80 Sprachen eingeführt. Auch die Audio-Zusammenfassungen wurden erweitert und enthalten nun mehr Details als zuvor.
Mit den neuen filmischen Video-Übersichten geht die Applikation einen weiteren Schritt. Inhalte aus Dokumenten können damit nicht nur gelesen oder angehört, sondern auch in bewegten Bildern dargestellt werden.
Die neue Funktion steht zunächst in englischer Sprache zur Verfügung. Zugriff erhalten Nutzer mit einem kostenpflichtigen Google-AI-Ultra-Abonnement.
Zufällig habe ich gestern ein Lernvideo auf YouTube gesehen, das ein Logo unten rechts von Notebook LM eingeblendet hatte. Ich frage mich, ob Inhalte, die von KI generiert sind, irgendein Urheberrecht besitzen?
Das fragen sich weltweit viele
Die sogenannte Schöpfungshöhe (ich glaube so heißt das) wird wohl spätestens bei Videos gegeben sein.
Nein.
Ich wäre da nicht so sicher. Da gibt es Audioausgabe und visuelle Ausgabe, die ja (zwar von anderen Quellen angelernt) irgendwie neu oder verändert einen Inhalt wiedergibt. Insofern würde – hätte es ein Mensch gemacht – durchaus ein Urheberrecht entstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Google eine kommerzielle Nutzung durch Dritte ohne Nutzungsrechte unterbinden würde.
NotebookLM funktioniert auch bisher ohne Videofunktion sehr gut, wie ich finde.
Ich würde das System nur nicht mit privaten Daten füttern, weil nicht möchte, dass die unkontrolliert irgendwo in der weiten Welt landen.
Aber für komplexe Daten, die sowieso schon online frei verfügbar sind, ist es super, z. B. umfangreiche Handbücher oder Bedienungsanleitungen.
Finde NotebookLM faszinierend und habe mich für einige Lerninhalte mal genauer damit befasst. Dann habe ich festgestellt, dass das vor allem heiße Luft fabriziert und seitdem nicht mehr angerührt. Coole Idee, sicherlich manchmal hilfreich, aber halt oft zu trivial und oberflächlich, manchmal richtiggehend falsch.
Das könnte dann an deinen Quellen liegen.
Ich lade Quellen hoch und dann wird nur aus oder von diesen das Wissen bezogen. Somit ist da Nix halluziniert und nur falsch, wenn die Quelle Mist ist.
hmne, die Quellen waren perfekt, vorwiegend zwei große PDF Dokumente. Es war mehr die Art wie NotebookLM das Wissen „verstanden“ hat (oder eben nicht).