Landvergnügen 2023: Neue Ausgabe des Stellplatzführers startet

Nachbessern müssen die Entwickler allerdings noch mit Blick auf die neu ins Such-Menü integrierte Funktion, Einträge aus dem gedruckten Stellplatzführer per QR-Code in der App zu öffnen. Das hat zumindest bei uns bislang noch nicht geklappt.

Mit der neu verfügbaren Version 2.8.4 der Landvergnügen-App halten Verbesserungen wie eine Überarbeitung der Detailseiten oder die erweiterte Such- und Filterfunktion Einzug. Zudem kann man jetzt auch selbst festlegen, ob man lieber mit Apples Karten-App, Google Maps oder auch TomTom oder Waze navigieren will.

Der Stellplatzführer Landvergnügen feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Die Ausgabe 2023 geht am heutigen Montag in den Verkauf und wird in diesem Jahr von ein paar kleineren, aber willkommenen Verbesserungen bei der zugehörigen App begleitet.

